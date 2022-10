Madre de trillizos en Santiago de Cuba consigue contrato de gas

La madre de trillizos de Santiago de Cuba, Yurisleidis Remedios Lemes, consiguió finalmente un contrato de gas, luego de reclamar atención a su situación de vulnerabilidad en varias ocasiones a través de sus redes sociales.

“Contenta y agradecida con Dios, ante todo. Y con el apoyo de mi pueblo y de mi gente linda de Facebook, y de todo el mundo. Ya tengo contrato de gas”, expresó este sábado la santiaguera en una publicación.

Captura de pantalla Facebook / Yurisleidis Remedios

Luego de mostrar cómo tenía que cocinar con leña para sus hijos a consecuencia de la crisis energética que afecta al país, esta madre cubana -que ha denunciado en otras ocasiones la desprotección que sufre por parte de los servicios sociales, dirigiéndose incluso al gobernante Miguel Díaz-Canel- recibió el contrato de gas que reclamaba.

“Gracias a Bárbara, de asistencia social, y al director del ministerio de Trabajo, Ernesto [Ernesto González Ojea, director provincial de Trabajo y Seguridad Social], que me sorprendieron con la noticia. En fin, agradezco a todo al que colaboró. Gracias a ustedes hoy sonrío. Estoy muy feliz”, expresó Remedios Lemes, agradeciendo el apoyo de usuarios de redes sociales y de autoridades que respondieron a su petición.

Luego de años insistiendo para que le instalaran el servicio de gas, a finales de agosto la madre envió un mensaje público a Díaz-Canel, exigiéndole que le acaben de otorgar el servicio de gas licuado para poder cocinarle a sus hijos.

"Por favor, Díaz-Canel, tenga conciencia con esta madre y mande que me den el gas. Yo sé que a usted no le interesa un cojón lo que les pasa a las madres cubanas, a las madres de trillizos, pero ya no puedo más", dijo con gran indignación.

En su directa de agosto, Remedios Lemes dijo que, en el gobierno municipal -adonde acudió a exponer su situación-, le habían dicho que cocinara con carbón, a pesar de ser alérgica y tener problemas respiratorios.

Un mensaje de las autoridades en el que le informaban que las contrataciones para gas licuado estaban paralizadas por falta de cilindros, colmó su paciencia.

"Yo no tengo con qué cojones cocinarles a mis hijos, me duelen los pulmones del humo. Díganme qué voy a hacer. Si no me dan el gas, voy a tirar pa' la calle con mis hijos y voy a cocinar con leña frente al gobierno", advirtió. Aunque no fue ante las autoridades, la cubana sí compartió el pasado jueves imágenes de ella cocinando con leña.

"Resistiendo… Esta miseria es continuidad. Madre de trillizos", dijo tajante en Facebook la santiaguera que, en 2017, se convertía en la primera madre de trillizos logrados por fertilización asistida en Santiago de Cuba, un hecho que en aquel momento la prensa oficialista mostró como un gran logro de la ciencia cubana.

La familia, que tampoco tiene refrigerador para guardar los pocos alimentos que consigue, denunció que el equipo se quemó con los constantes apagones. Además, resaltó la hipocresía y el chantaje de funcionarios del gobierno que pretendieron silenciar sus reclamos entregándole un colchón en malas condiciones.

"No tengo gas y no tengo frío, ni para que con este calor mis hijos puedan tomarse un vaso de agua fría. Han perdido la conciencia, no tienen corazón. Díaz-Canel, usted no tiene corazón. Usted se hace el bobo, el que no sabe nada. Usted sabe todo lo que está pasando aquí", aseguró Remedios Lemes, quien afirmó no haber recibido nunca “apoyo de este gobierno”, y que este sábado, después de protestar pública y enérgicamente, consiguió que las autoridades atendieran su caso.

A mediados de octubre se viralizó en redes sociales un video de dos mujeres que fueron a una sede provincial del Partido Comunista de Cuba para conectar una olla arrocera y cocinar, ante la falta de electricidad en sus hogares, debido a los constantes y prolongados apagones que padece la población, y que están llevando al límite la tolerancia popular.