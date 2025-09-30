Desmantelan red clandestina de tráfico de gas licuado en Cienfuegos y Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

Una red clandestina dedicada al tráfico ilegal de gas licuado fue desmantelada por las autoridades en las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Según reveló este lunes el perfil oficialista Las Cosas de Fernanda en Facebook, la operación consistía en sobrecargar los cilindros de gas más allá de su límite seguro.

Captura Facebook / Las Cosas de Fernanda

En lugar de los 60 libras reglamentarias, algunos tanques eran llenados con hasta 80, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de explosiones.

El gas, convertido en un bien altamente codiciado por la escasez, era transportado en vehículos hacia destinos no autorizados, donde se trasvasaba y vendía en el mercado informal a precios muy superiores al valor estatal. Mientras tanto, los cilindros legales circulaban con normalidad, sin levantar sospechas.

La intervención de la policía económica puso fin a estas operaciones ilícitas, que no solo representaban un delito, sino también un grave peligro para la seguridad pública.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total de la red y los implicados.

En meses recientes, varias provincias han enfrentado el auge de redes dedicadas al tráfico y manipulación del gas licuado, convertido en un recurso cada vez más codiciado.

En Artemisa, un jefe de punto fue señalado por organizar un fraude interno, simulando un robo para encubrir la apropiación de al menos 40 cilindros.

De igual forma, en La Habana se documentaron operativos similares, como la desarticulación de una banda dedicada al robo y reventa de balitas, lo que muestra la extensión nacional del problema.

A la par de estos delitos, el propio esquema de distribución estatal ha generado tensiones. En Villa Clara, las autoridades decidieron reorganizar y restringir la venta de gas licuado, lo que aumentó el malestar entre los consumidores y reforzó la percepción de escasez.

Más recientemente, un reportaje evidenció cómo el acceso al combustible se ha convertido en un terreno fértil para la desigualdad y la corrupción, dejando en desventaja a las familias con menos recursos y generando un mercado paralelo donde los precios superan ampliamente los valores oficiales.

