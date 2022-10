Vídeo de madres cocinando en sede del PCC se vuelve viral

El video de dos mujeres que fueron a una sede provincial del Partido Comunista para conectar a la corriente una olla arrocera por la falta de electricidad en su hogar se ha viralizado en redes sociales.

“Mira la falta de respeto a donde llega. Nosotros tuvimos que venir al gobierno, al Partido, a terminar de hacer el arroz, porque lo mojamos y no nos dio tiempo a hacerlo”, comentó una de las mujeres en un video de poco más de un minuto.

“...y la leche de mi hijo, que no la hemos podido hacer. El niño no toma leche desde ayer, tuve que darle el pecho y ya a mí no me sale nada de leche. Miren hasta dónde llega la falta de respeto”, concluyó la mujer.

En las imágenes en cuestión se ve solo el rostro de una de las féminas en el momento en que, con la arrocera puesta en el suelo, echa las porciones de agua que traía guardadas en un recipiente, revuelve el contenido, cierra la olla y la lleva hasta el tomacorriente más cercano, justo junto a una mesa donde conversaban animadamente tres empleadas del lugar.

CiberCuba no ha podido confirmar la fecha ni el lugar exacto en que fue filmado el video.

No obstante, parece haber sido filmado en una de las provincias orientales, una de las regiones más afectadas por los cada vez más frecuentes apagones de las últimas semanas, que han llevado al límite la tolerancia del pueblo.

En redes sociales, varios cubanos han comentado el incidente y han calificado de "ingeniosa" la salida encontrada por esas madres cubanas.

"Si es socialismo, no hay propiedad privada en ningún lado. Sea ese edificio o un hotel", sentenció un internauta en Twitter.