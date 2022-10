Actor cubano Ulyk Anello llega a Miami

El actor cubano Ulyk Anello, quien el pasado mes fue noticia por una explosiva directa contra el régimen de Miguel Díaz- Canel, llegó a la ciudad de Miami en los últimos días.

Pocos días después de su video viral, la prensa oficialista cubana cargó contra el actor e hizo públicas unas fotografías suyas en una fila en el Aeropuerto Internacional "José Martí" de La Habana para abordar un vuelo a Cancún, México.

El programa de televisión online "La Casa de MaKa" confirmó que Anello había acabado de llegar a Miami y que la noche de este martes contaría todos los detalles de su salida de Cuba en una entrevista.

Captura de Facebook / TU Miami TV

Luego de tres días de apagón en su barrio tras el paso del huracán Ian, en septiembre pasado, Ulyk Anello protagonizó una directa en la que le aseguró a Díaz-Canel: "Voy a ser la puntillita que te jode en el zapato" y que llevaría a las puertas del Consejo de Estado la comida que se le había podrido en el refrigerador por la falta de electricidad.

"Hasta cuándo va a ser la falta de respeto tuya, tanto bla bla bla. Este sistema no funciona, mi hermano, no funciona. Dimite, vete pa'l carajo, entrega esto", espetó el actor.

En una publicación posterior, confesó que le hubiera encantado "que este país funcionara y quedarme aquí, dándole alegría a mi pueblo, pero ya no doy más. Mientras yo no tenía hijos, no sé qué podía pasar, ahora que los tengo, sé lo que cuesta alimentarlos".

A principios de agosto, Anello reveló que no estaría más en "Tras la huella" porque "me vetaron, sancionaron, lista negra" tras conceder una entrevista a un periodista de Miami y poner una flor blanca como foto de perfil en sus redes sociales. La rosa blanca fue el símbolo que identificó al movimiento ciudadano de protesta pacífica gestado en torno a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para noviembre de 2021 por la plataforma Archipiélago.

El actor tiene una hija de 20 años, un niño de ocho y una pequeña de dos.