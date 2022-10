Decana de la Facultad de Psicología en Sancti Spíritus afirma que Fidel Castro hundió un barco en Girón de un disparo

Un tuit donde Zaida González Fernández, decana de la Facultad de Psicología en la Universidad de Sancti Spíritus, afirma que Fidel Castro era un francotirador experto que durante la invasión de Bahía de Cochinos hundió un barco de un solo disparo se ha vuelto virar en las redes sociales.

El tuit, publicado a finales de septiembre en respuesta a un usuario que se burlaba del dictador cubano, la académica dice que “Fidel era experto con distintas armas. Francotirador. Usaba un arma con mirilla telescópica. Incluso después del triunfo, en Girón, cuando querían protegerlo, se subió a un tanque de guerra y con un sólo disparo, hundió el barco que se acercaba lleno de hombres y armas”.

Twitter / Zaida González Fernández

El tuit, recuperado ahora por usuarios que se percataron de que González Fernández funge en realidad como Decana de la universidad espirituana, ha causado incredulidad y desatado burlas en las redes.

“Asere, díganme por favor que esto es una cuenta fake y que esta mujer con doctorado y decana de una facultad no es la que está soltando esa sarta de barbaridades”, comentó un usuario que cito el tuit de la académica que se anuncia, según su cuenta de Linkedin como Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesora titular de Metodología de Investigación Educativa.

“Fidel también caminaba sobre las aguas y convertía el agua en vino”, ironizó otro.

En medio de la conmoción generada en las redes por el estrafalario tuit de la Decana, algunos usuarios se han dedicado a revisar y desenterrar otras aseveraciones de la académica.

En un tuit de finales de octubre, González Fernández negaba tajantemente, pese a las evidencias históricas, que en la Cuba de los años setenta ocurriera persecución y estigmatización religiosa.

“¿De verdad que todavía creen que Fidel prohibió la religión en Cuba? Yo nací en 1973 y no había un barrio que no tuviera su iglesia. ¡Yo fui desde pequeña y nadie me lo prohibió! ¡Es una ignorante la que dijo no creer en Dios por ser revolucionaria! ¡Muy bien hecho por la niña!!!”, aseguró la profesora, en respuesta a un tuit del periodista Mario J. Pentón, donde se difundía un video de la época que, en realidad, evidenciaba todo lo contrario.

Zaida González Fernández es además máster Pedagogía, miembro del tribunal de grados científicos de la Región Central de Cuba y ha sido tutora a distancia de tesis en diferentes países de habla hispana, según su biografía en Linkedin.

Aunque el dictador cubano prohibió cualquier forma de culto a la personalidad sobre su persona después de muerto, el aparato de propaganda del Estado cubano lo ensalza y deifica constantemente, y, en 2021, inauguró, en una mansión restaurada de El Vedado, en La Habana, el Centro Fidel Castro Ruz para “perpetuar su pensamiento”.

A mediados de agosto, en otra declaración extravagante sobre el difunto dictador, Dulce María Rodríguez, jefa del Cabildo religioso ‘Fermina Gómez’ de Holguín, dijo que Fidel Castro era Olofi e invocó el espíritu del fallecido dictador para que acompañe a los cubanos “en las situaciones existenciales” que atraviesa el país.

Las declaraciones de la religiosa fueron recogidas en un reporte donde el telecentro de esa provincia reseño el homenaje que la organización religiosa brindó a Castro con motivo del aniversario de su nacimiento, el pasado 13 de agosto.

“Por los procesos en que está viviendo el país en estos momentos quisimos despertar las buenas espiritualidades de aquellos hombres ilustres y de aquel Comandante en Jefe, que para ustedes es el Comandante, pero para nosotros es Olofi, que es quien dirige la tierra”, dijo la mujer.

Por esa misma fecha, más de 200 jóvenes de Sancti Spíritus fueron enviados a hacer trabajos productivos y donaciones de sangre, en saludo al cumpleaños 96 del dictador.

A la sazón, una dirigente estudiantil afirmó que la juventud espirituana se mantiene “firme en las trincheras de la economía y la defensa”, guiada por el pensamiento y el ejemplo de Fidel.