Críticas a Los Portales SA por calidad de refresco: "Sabe a cualquier cosa"

Cubanos criticaron a la empresa Los Portales SA, dueña de la marca Ciego Montero, por la calidad de los refrescos que venden en las tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC).

"Sabe a cualquier cosa, la más cercana es a un purgante", escribió en Facebook la cubana Raquel Díaz, quien pagó 360 pesos cubanos por una botella de refresco gaseado de naranja.

En su denuncia, Díaz cuestionó el certificado sanitario que aparece impreso en la etiqueta del producto y pidió que un organismo independiente del estado cubano verificara la calidad de esta bebida y si cumple con los estándares de calidad.

"Nosotros, los clientes, nos sentimos estafados y tomando algo de muy dudosa inocuidad", finalizó

Otras personas se sumaron a su crítica y pusieron en duda la calidad de lo que produce Los Portales, descalificando el producto y comparándolo con el agua de cloro.

"Ayer compré uno porque hacía rato que no lo veía y a mi niño le encanta. Me costó 400 pesos y cuando lo probé me di cuenta que era cualquier cosa menos refresco de naranja", dijo una mujer.

"Mi esposo compró dos [pomos] para el nieto porque estaban perdido en las tiendas. Me extrañó que al abrirlos se quedó la tapa pegada y cuando pruebo era cloro. Los compramos en MLC. Por vender van a matar una persona. Ya no confío en nada", aseguró otra persona.

"Sabe a medicina. En eso debe haber un proceso mal hecho o le faltan los componentes que debe llevar", sugirió otro internauta.

CiberCuba escribió a la empresa Los Portales SA para conocer si habían introducido algún cambio en la fórmula de elaboración de sus refrescos gaseados y qué deben hacer los consumidores que se sientan vulnerados, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido los mensajes enviados.

Ciego Montero es una marca cubana de agua embotellada , parte de Nestlé Waters , propiedad de la sociedad cubana Los Portales SA, con sede en Cienfuegos. Produce aguas y refrescos embotellados con ese nombre.

Tras la implementación de la Tarea Ordenamiento, muchos de sus productos desaparecieron del mercado minorista cubano y solo se venden esporádicamente en las tiendas de MLC.

Sin embargo, cubanos residentes en Canadá denunciaron que el gobierno exporte ese producto a otros países y los comercialice, privando a los nacionales consumir una bebida altamente demandada.