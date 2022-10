Cubano se envuelve en la bandera en protesta en un parque de Villa Clara

Un hombre de Calabazar de Sagua, en Villa Clara, se envolvió este domingo en la bandera cubana en protesta contra la falta de insumos en los hospitales y la crisis generalizada en el país.

Desnudo, envuelto en la bandera, el manifestante amarró a su cuerpo simuladores de insumos básicos y medicamentos que faltan en los hospitales, como oxígeno medicinal, jeringas, sueros, y vendas, y caminó por el parque de Calabazar de Sagua, en el municipio villaclareño de Encrucijada.

"No hay luz, no hay bombillas, no hay nada... Miren cómo estoy, y no me pueden operar porque no hay nada", denunció, mostrando su cuerpo.

El manifestante también envió un mensaje a los jóvenes: "Saben que estoy haciendo esto por una causa justa. Pero que los jóvenes lo sepan, este país no da más, esto está en un lapso, no, no en un lapso, esto está en un colapso", agregó.

Por último, ante la advertencia de un caminante de que se lo llevarían preso, respondió: "Sí, que me lleven, lo que ando buscando es que la Seguridad del Estado me lleve, a ver si salgo del problema este".

La crisis generalizada en el país afecta todas las esferas de la vida de la población, que pasa el día entre apagones, escasez de productos básicos, de alimentos y presionado por la galopante inflación.

Desde hace mucho tiempo los hospitales se encuentran sin suministros médicos y con problemas graves de infraestructura.

La víspera trascendió el caso de una anciana de La Habana Vieja que espera desde hace 15 días por una prótesis de cadera para poder operarse y volver a caminar, pero no hay disponibilidad de este tipo de implantes en el país.

La semana pasada una madre cubana se plantó en una calle de La Habana Vieja para protestar por la falta de medicamentos para su niño enfermo. La mujer sacó para el medio de la calle una mesa y una colchoneta donde se sentó en protesta.

Esta situación se extiende a las farmacias. Solo en Pinar del Río hay un déficit de más de 200 medicamentos, la mayoría del cuadro básico.

En medio de esta preocupante escasez de medicamentos e insumos médicos que solo llegan al país en forma de donación, el régimen celebró recientemente una Convención de Salud donde presentó productos, experiencias y avances del turismo de Salud en Cuba y en el mundo. Los cubanos se preguntaron, sarcásticos, si los turistas visitarían los mismos hospitales desabastecidos y en ruinas donde se atiende a la población.

El régimen ha respondido con represión a la mayoría de las protestas ciudadanas de los últimos meses.