Cubadebate invierte en inteligencia artificial para su redacción deportiva mientras despide a periodista incómodo

El portal oficialista Cubadebate hizo pública su decisión de generar noticias de béisbol a través de la utilización de la inteligencia artificial (IA), un cambio que coincide con el despido días antes del periodista Boris Luis Cabrera Acosta.

Cabrera Acosta, uno de los reporteros que criticó al comisionado nacional de béisbol Juan Reinaldo Pérez Pardo por mentir en televisión nacional, fue cesado en sus funciones luego de criticar públicamente al comisionado.

Cubadebate canceló el contrato del periodista deportivo sin ofrecer explicaciones, aunque se sospecha que los motivos guardan relación con la polémica en que varios periodistas se vieron envueltos por señalar al nuevo dirigente del béisbol cubano.

“Sobre los motivos que me fueron dados prefiero no hablar, al final es una decisión de la dirección de ese sitio y no vale la pena defensas estériles ni fomentar shows mediáticos. Si hago esta publicación es porque siempre le he dado a la comunicación la importancia que merece y no puedo simplemente desaparecer de allí por la puerta trasera sin darle una explicación a esos que me han seguido en sus páginas durante más de cuatro años”, expresó Cabrera Acosta.

En sus explicaciones de este domingo, Cubadebate afirmó que la aplicación de IA que utilizará a partir de ahora permitirá generar una nota informativa sobre el juego tomando como referencia las estadísticas de cada partido.

La herramienta ha sido desarrollada en en asociación con CompAI, un proyecto incubado en el Parque Científico Tecnológico de La Habana. Según el medio, CompAI es “una plataforma de servicios de IA multipropósito, con aplicaciones enfocadas en resúmenes de textos, análisis de noticias, detección de objetos en imágenes, análisis de sentimientos, traducción, entre otros”.

“Este es resultado de los proyectos de innovación por los que Cubadebate fue premiado en 2020 y 2021 en el Festival Nacional de la Prensa”, señaló el medio, autodefiniéndose como “pionero en el uso de inteligencia artificial en los medios cubanos”.

A pesar de tanta innovación y espíritu pionero, el portal dio a conocer la noticia a través de una escueta nota, al final de la cual explicó que “parte del presupuesto que Cubadebate destinaba al pago de colaboradores en esta área, serán invertidos en este y otros proyectos de innovación, a la vez que reforzamos nuestro equipo periodístico”.

A inicios de octubre, Cabrera Acosta, junto a Joel García, Norland Rosendo González y Jhonah Díaz González, fueron excluidos de la conferencia de prensa ofrecida por la Dirección Nacional del Beisbol Cubano y la firma Teammate.

Según una publicación del usuario de Facebook Alejandro Díaz Álvarez, la exclusión de la conferencia se debió a “alguna medida punitiva del organismo rector del béisbol a estos periodistas” por haber criticado los problemas organizativos que retrasaron el inicio de la I Liga Élite del beisbol cubano.