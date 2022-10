Una niña cubana lesionada tras derrumbe en Caimanera

Niña lesionada en Caimanera tras derrumbe Foto © Cubanet

Una niña de un año resultó lesionada tras el derrumbe de una escalera en el poblado de Caimanera, de la provincia cubana de Guantánamo.

De acuerdo con un reporte del portal de noticias Cubanet indica que el hecho ocurrió al mediodía del domingo 30 de octubre en el reparto 19 de Diciembre, Caimanera, cuando el padre de la menor, Ruber Sánchez, iba subiendo las escaleras con su hija, quien resultó lastimada en el abdomen.

Tras el derrumbe, que conmovió a la comunidad, la familia debió esperar varias horas por una ambulancia para trasladar a la pequeña a un centro médico.

El padre dijo a Cubanet que tenían un carro para llevarla al hospital pero la policía les prohibió trasladarla hasta que llegara la ambulancia.

Los vecinos del barrio salieron a las calles a reclamar y muchos dijeron que viven en situación similar, mientras a los dirigentes de la zona les construyen casas.

Sánchez señaló que su casa lleva tiempo en peligro de derrumbe, un hecho que la familia ha reportado a las autoridades, pero estas solo responden que no hay materiales.

"Sin embargo, al presidente de la Asamblea del Poder Popular le están fabricando una casa, con todos los materiales", dijo el padre, mientras una vecina indignada y captada en el video confirmaba este hecho desde la calle.

"Para esa sí aparece material, eh! ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, mentira tras mentira, he ido con mi nieto al gobierno y no he tenido la suficiente ayuda", preguntó la mujer a un funcionario que se personó en el lugar.

"Todos [los funcionarios] son una pila de mentirosos, todos", subrayó.

Los derrumbes son cada vez más frecuentes en Cuba por el mal estado habitacional de miles de viviendas a lo largo y ancho del país.

El pasado 17 de octubre una niña de cinco años murió a consecuencia de un derrumbe ocurrido en la calle Sol entre Egido y Villegas, en La Habana Vieja. "Ismary Orozco Castellanos quedó atrapada luego de que se desplomara el inmueble", reportaron fuentes oficiales.

En septiembre otra niña murió en Guantánamo al ser impactada por una valla en su propia escuela, tras el derrumbe de una pared.

La deuda habitacional del régimen cubano con la población se elevaba a 862,879 viviendas en 2021.

Las autoridades reconocieron que la isla necesita construir 520 mil viviendas y rehabilitar unas 400 mil para satisfacer la demanda nacional. Las provincias que presentan mayores dificultades de este tipo son La Habana (185,348), Holguín (115,965) y Santiago de Cuba (101,202).