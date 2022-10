Madre guantanamera en condiciones infrahumanas denuncia que fue desalojada y encarcelada por el gobierno

Denia Herrera Utria Foto © Captura de video YouTube / Diario de Cuba

La madre guantanamera Denia Herrera Utria fue desalojada del local donde vivía y cumplió una condena de 3 años, luego de que funcionarios del gobierno prometieran entregárselo como vivienda.

La mujer denuncia, en una entrevista difundida por el medio independiente Diario de Cuba, que fue engañada por funcionarios del gobierno en esa provincia, quienes primero le prometieron resolver su caso, y luego la desalojaron y encarcelaron.

“Yo me fui para el local que me lo dio el director de salud que se llama René Reyes, con un papel para que me entregaran una tarjeta de comida y el local, para que se lo entregase a una compañera que trabaja en el gobierno, que se llama Zoila”, asegura.

“Entonces yo fui con el papel y ella me cogió el papel, lo arrugó y lo tiró en el cesto de la basura. Entonces cuando ella estaba conversando conmigo, yo me agaché, cogí el papel que el director me dio”, agrega.

Herrera Utria, madre de una niña pequeña, afirma que el gobierno de Guantánamo prometió en principio resolver su caso social.

“Cuando yo ya tenía dos años de estar viviendo ahí, ellos quedaron, la gente de gobierno, que me iban a dar una casa, que me iban a dar una cama, que me iban a dar esto, que me iban a ayudar por caso social. No me ayudaron nada”, explica.

Finalmente, la mujer fue víctima de un desalojo violento, terminó en la cárcel, y de nos ser por una hermana hubiera perdido la custodia de su hija.

“A los tres años de estar viviendo ahí, hicieron tres manejes ahí, y vinieron más de 15 carros de policía, más de 15 motores. Yo estaba con mi niña que tenía dos añitos. Me botaron todos los trastes para afuera, un televisor que me dio Bienestar Social me lo rompieron”, recuerda.

“Cogieron a la niña y me la arrancaron de la mano. Decían que iban a llevar la niña para ese lugar de los niños desamparados. Una hermana mía que se llama Martica dijo que no, que ella se iba a quedar con la niña. Me metieron presa injustamente”, agrega.

En la actualidad, Denia Herrera Utria vive en condiciones infrahumanas y hacinada en la casa de su mamá. Su hija quedó con secuelas luego del desalojo.

“La niña mía es enferma, le da epilepsia, se le cae el pelo, porque eso le ha traído un trauma. El problema es que yo soy nerviosa. Ahora tengo el brazo lleno de granos. Vino la que trabaja aquí en el policlínico, me dijo que me iba a dar unas camas. Todo es engaño y mentira”, concluye.

Hace unas semanas, Yarislaidy Darías Álvarez‎, una madre cubana de tres niños, pidió ayuda a través de las redes sociales debido a la precaria situación de su vivienda luego de acudir en vano a las autoridades.

Esta madre cubana, que reside en la finca Salvador, en el municipio Remedios, provincia Villa Clara, cuenta que vive “super que apretada, no tengo capacidad para nada y tengo una parte que se me está hasta cayendo”.

Darías Álvarez, quien compartió imágenes de sus niños y donde se puede constatar el terrible estado de su vivienda, aseguró que se ha dirigido en varias ocasiones a las autoridades, quienes no se han preocupado por resolver su situación.

En agosto, otra madre cubana de tres niños pequeños denunció que debido a la precaria situación en que vive está a punto de explotar en llanto.

Elisnais Azahares Aguilera compartió fotos de un bohío de tablas de palma y techo de guano en la que habita con su familia.

Según su relato, hace dos años, cuando salió embarazada de sus gemelos, las autoridades le prometieron darle un subsidio para construir una casa.