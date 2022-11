Hacen llamado a madre que abandonó bebé en Alquízar: "Arregla lo que hiciste mal"

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia emplazó a la madre cubana que abandonó a su bebé en el municipio Alquízar, en Artemisa, a contactarla para facilitar la entrega de la niña en adopción, un proceso que se agilizaría mucho en caso de ser localizada cuanto antes la madre biológica de la menor.

"Te pido me leas. No soy Dios para juzgarte, solo te pido me contactes para hacer más fácil la vida a tu bebé. Eres la única que puedes hacerlo rápido. Te imploro y ruego con todo el amor del mundo de una madre", escribió Salcedo Verdecia en una publicación en Facebook.

"Por favor arregla lo que hiciste mal y dala en adopción a una familia que la ame", añadió la activista, quien suplicó a la madre de la bebé que ahorre un proceso burocrático que sería muy largo y engorroso si ella no aparece.

Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

Dianiurka Salcedo Verdecia, quien se ha mostrado muy sensibilizada con el caso en las últimas horas, pidió máxima difusión para su mensaje.

"Ella sabe que si aparece le esperan años de cárcel", opinó una comentarista que no se mostró muy optimista de cara a la petición, y considera más acertado apelar al gobierno o al organismo responsable del trámite para que no lo conviertan en un burocratismo interminable.

Diasniurka insistió en que, no se pierde nada con intentarlo y ratificó que, tras averiguar, a pesar de la reciente aprobación del nuevo Código de las Familias, el proceso tardaría si no aparece la madre.

Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

En una publicación previa de este mismo miércoles, la activista indicó que la bebé se encuentra bien de salud y que ya ha recibido algunas donaciones de parte de varias personas que se han mostrado solidarias con el caso.

En un video publicado también en Facebook, Salcedo Verdecia indicó que ella no es nadie para saber si la pequeña será dada en adopción o no, algo que subrayó que llevará el correspondiente proceso legal.

Precisó, además, que de momento solo lo esencial de las donaciones destinadas a la menor se está llevando al hospital e indicó que el resto de artículos se reservarán para entregárselos a quienes las autoridades designen que se haga cargo de la niña.

La bebé fue abandonada en un portal junto a un pasillo en el barrio Mayorquín, en el citado municipio de Artemisa. La pequeña fue rescatada por una mujer y una niña, quienes cuando encontraron a la menor todavía estaba cubierta de sangre y con el cordón umbilical.

Tras el sorprendente hallazgo, la bebé fue trasladada a una vivienda donde dos doctoras le dieron los primeros auxilios y llamaron a una ambulancia. La pequeña fue trasladada al Hospital Regional general Docente “Iván Portuondo”, en el municipio San Antonio de los Baños.

Aunque la noticia generó consternación en redes sociales, no es primera vez en los últimos meses que un bebé es abandonado de forma similar en el país.

Hace un año, en octubre de 2021 trascendió el caso de otro bebé que fue abandonado en la ciudad de Holguín. En ese caso las autoridades localizaron a la familia y arrestaron al padre -que se autoproclamaba líder de una secta- y trasladaron a la madre a un hospital en estado grave por una hemorragia derivada de un parto extrahospitalario.

En febrero del pasado año otro bebé de tres meses de edad fue abandonado por su familia en la ciudad de Camagüey.

En octubre de 2020, en plena pandemia, un recién nacido fue dejado a su suerte en un hospital de La Habana.