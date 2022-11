Premio Nobel de la Paz Oscar Arias exige liberación del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca

El Premio Nobel de la Paz costarricense Oscar Arias exigió la liberación del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, condenado a seis años de prisión por los delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia.

El también expresidente de Costa Rica se sumó a la campaña del Casla Institute, que promueve la defensa de los derechos humanos en América Latina, para pedir la libertad del preso político, recluido en la prisión Combinado del Este, en La Habana, desde el 15 de junio de 2021, a través de un video difundido en las redes sociales de la institución.

“Quiero manifestarle al régimen cubano que no se pueden conseguir fines nobles con medios innobles, que con la tortura de los hombres y mujeres que se oponen al régimen no van a callar las voces de quienes han perdido la libertad en su lucha contra la dictadura”, comentó Arias.

Arias, quien recibió el galardón de la Academia Sueca en 1987 por sus esfuerzos para alcanzar la paz en Centroamérica, considera que ya ha pasado la etapa de hacer la vista gorda sobre lo que pasa en Cuba

“Para quienes genuinamente creemos que la democracia es un derecho de los pueblos ha pasado de sobre el tiempo de tapar con hojas de parra lo que todos sabemos. Cuba no es una democracia diferente, ni ha seguido un camino propio, escogido por el pueblo cubano. Cuba es lisa y llanamente una dictadura, y eso nos duele a quienes amamos la libertad”, afirmó.

El Premio Nobel pidió además al régimen cubano la liberación de todos los presos políticos.

“Lo he dicho muchas veces, los presos políticos no existen en las democracias, en ningún país libre uno va a prisión por pensar diferente. Quienes vivimos en democracia y libertad, debemos alzar la voz para que se libere a Lázaro Yuri Valle Roca”, agregó.

Además, hizo patente su compromiso de seguir alzando la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla caribeña.

“No voy a callarme mientras se sigan vulnerando los derechos humanos en Cuba. No voy a callarme cuando la sola existencia de un régimen como el cubano sea una afrenta a la dignidad humana. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad”, concluyó.

A finales de julio, el Tribunal Provincial de La Habana condenó a seis años de cárcel al periodista independiente y activista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, a quien la fiscalía acusaba de los supuestos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia.

El periodista independiente cubano, nieto del dirigente comunista Blas Roca y sobrino del opositor Vladimiro Roca, fue detenido el 15 de junio de 2021 y obligado a pasar las primeras semanas recluido en Villa Marista, cuartel principal de la Seguridad del Estado, donde sufrió un fallo renal.

Posteriormente fue trasladado al Combinado del Este donde actualmente se encuentra, y donde ha sido víctima de abusos, violencia y falta de atención médica, lo que ha provocado un deterioro significativo de su salud, según las constantes denuncias de su esposa Eralidis Frómeta.

La petición fiscal en su contra fue revelada a fines de marzo de 2022, junto a las de otros cuatro activistas cubanos, todos involucrados en un homenaje a los héroes nacionales José Martí y Antonio Maceo, realizado el 14 de junio de 2021 en la calle Zanja, donde lanzaron octavillas con frases martianas.

Valle Roca cubrió el evento como periodista independiente y publicó el video en Facebook. Es el detenido vinculado con este caso que recibió una condena mayor. Sus compañeros, Alien Tijerino Castro, Ruslán Hernández Reyes y Yusniel Milián González fueron sentenciados a cuatro, dos y un año de privación de libertad, respectivamente.

Para el activista Boris González el caso de Valle Roque constituye un secuestro que “exhibe la impunidad de la dictadura cubana”.