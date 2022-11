Hermano de fallecido por colisión con Guardafronteras denuncia represalias en Cuba por exigir justicia

Wilber Padrón Maza, hermano de William Padrón, un joven cubano fallecido en marzo de este año tras el choque de una embarcación de guardafronteras contra una lancha al norte de Ciego de Ávila, pidió justicia para su familiar.

Padrón Maza denunció en una transmisión a través de Facebook que, ocho meses después no solo no han castigado a los responsables de aquella tragedia, sino que además ahora son responsables de nuevas víctimas, ello en referencia al hundimiento de una lancha en Bahía Honda que dejó un desaparecido y siete muertos, entre ellos una menor de edad.

“Hoy hace ocho meses que asesinaron a mi hermano. ¿Cómo se está viviendo aquí? Matan a un persona y no pasa nada. Mira la cantidad de personas que mataron ahora. Lo mismo que le hicieron a mi hermano se lo hicieron a estas personas”, reprochó Wilber Padrón.

El joven aprovechó para relatar que no fue aceptado recientemente en un trabajo en un centro turístico en lo que considera un acto de represalia por venir denunciado desde hace meses lo sucedido con su familiar.

“¿Yo hablé algo de política? ¿Yo hablé algo contra el gobierno? ¿Me cagué en la madre del presidente? Yo no he puesto una bomba, yo no he hecho nada. Yo solo estoy reclamando la muerte de mi hermano, que lo asesinaron. El gobierno asesinó a mi hermano, las tropas guardafronteras cubanas lo mataron”, dijo.

Wilber Padrón se quejó de que "los que mataron" a su hermano están trabajando como si nada y hasta cometen nuevos crímenes, mientras que a él le cierran el acceso al mundo laboral.

Padrón Maza reprochó al régimen que "mate a quienes quieren irse del país, personas que no le hacen daño a nadie" y que todo lo que quieren es irse para salir adelante y apoyar a sus familiares que quedan en la isla.

"Si el país está viviendo a raíz de las personas que se están yendo, que están mandando cosas porque la economía está en el piso. ¿Qué tiene de malo que se vayan? ¿Por qué ese odio?”, reiteró Wilber, quien explicó que le “regaló” al régimen 4,050 pesos para poner un abogado que no ha hecho nada en la denuncia del caso por la muerte de su hermano.

“A mi hermano lo mató este gobierno”, concluyó el joven, quien lleva ocho meses buscando una justicia que no llega.

En anteriores denuncias, Wilber explicó que su hermano, William Padrón Maza, intentó salir por Cayo Coco y que una embarcación guardafronteras impactó al menos cinco veces contra la lancha para impedir que esta continuara con la travesía.

Según testigos que iban en la embarcación -testimonios referidos por Wilber en ocasiones anteriores- los guardafronteras cubanos chocaron contra la lancha, subieron a bordo, y una vez ahí le dieron a su hermano un golpe en la cabeza con la proa.

La nota del Ministerio del Interior (MININT) difundida en los medios oficiales señaló sobre el suceso que una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras logró alcanzar la lancha a 11 millas de Cayo Coco, dentro de las aguas territoriales cubanas, cuando la embarcación infractora se detuvo por aparentes problemas técnicos.

Según el relato oficial, los pasajeros comenzaron a lanzarse al agua, por lo que la tripulación de guardacostas acometió de inmediato acciones de salvamento en las que fueron rescatadas en el mar 21 pasajeros, cuatro mujeres y 17 hombres, y luego dejaron a la lancha reanudar la travesía.

William Padrón Maza era natural de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, y padre de una niña.