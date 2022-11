A pesar de las críticas, Jennifer Lopez se siente orgullosa de tomar el apellido de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck le dieron una segunda oportunidad a su historia de amor el año pasado. Una continuación al romance que empezaron hace dos décadas y que acabó en doble boda. La primera en Las Vegas y la segunda en Georgia. Las fotos de sus enlaces fueron de lo más comentadas, al igual que lo fue la decisión que tomó la Diva del Bronx de tomar el apellido de su actual esposo, pasando a ser Jennifer Lynn Affleck.

Esta decisión dio mucho qué hablar en todas partes, incluso la artista fue criticada por ello. Y ahora, unos meses después, abordó esta cuestión en una entrevista que concedió a la revista Vogue, para la que posó para la edición de diciembre.

"La gente todavía me va a llamar Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgulloso de eso. No creo que eso sea un problema", comentó JLo, que considera un acto "romántico" el haberse cambiado el apellido.

Al ser preguntada si hay alguna parte de ella que le gustaría que Ben tomase su apellido para ser el señor Lopez, la cantante respondió que eso "no es tradicional". "No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control sobre mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona", agregó.

Siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance

A pesar de sentirse orgullosa de llevar el apellido del actor, la artista comentó que entiende que la gente tenga sentimientos encontrados sobre adoptar el apellido de otra persona. "Eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica", concluyó.

Durante la conversación, también habló sobre cómo se produjo su acercamiento en 2021, que fue gracias a un correo electrónico del oscarizado actor. Una revista le había pedido un comentario para un reportaje sobre JLo y él le hizo saber que había participado. Después de ese mensaje continuaron hablando y empezaron a visitarse.

"Siempre sentí que había un amor real allí, un amor verdadero. Las personas en mi vida saben que él fue una persona muy muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos todavía eran muy reales".

Ben Affleck también tuvo palabras cargadas de amor para su esposa en esta publicación. "Hay algo innato, mágicamene amable, bueno y lleno de amor en el corazón de Jennifer", expresó. "Lo que siempre la hizo más increíble para mí: un corazón que parece no tener límites en el amor. Ella es mi idea del tipo de persona que quiero ser", agregó.

