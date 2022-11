Alquiler de guaguas a particulares no soluciona crisis de transporte en Las Tunas

El alquiler de guaguas a personas particulares en Las Tunas no tiene los resultados esperados por las autoridades ni la población, quienes deben pagar cada día más dinero por utilizar un servicio de primera necesidad, que no está regulado totalmente por las autoridades locales.

Los choferes establecen las tarifas de los viajes locales, que pueden ir desde los 40 hasta los 150 CUP, impagables para muchos vecinos de esa provincia del oriente cubano.

“El transporte es la causa de los mayores dolores de cabeza para muchas personas que como yo andamos todos los días de aquí para allá", confesó Alexei López Walter, un tunero que debe viajar entre Puerto Padre y la ciudad capital para diferentes gestiones.

El principal problema está en que las empresas estatales que arriendan los vehículo no controlan lo establecido en el contrato, violando las indicaciones del Ministerio del Transporte, según explicó el director provincial de esa entidad, Reynaldo Reyes Silva, al periódico oficialista Tiempo 21.

“Tenemos que reconocer que algunos responsables, sobre todo al principio, perdieron de vista esa como la principal misión de su entidad y se enfocaron solo en obtener por esta vía los ingresos para mejorar las finanzas de sus empresas", abundó el funcionario.

En estos momentos la provincia tiene 23 guaguas alquiladas a personas naturales, 17 pertenecen a la Empresa Provincial de Transporte, uno a Ómnibus Escolares y cinco a la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales.

"La entidad dueña no puede prescindir del mismo, lo único que cambia es la forma de gestionarlo o usarlo con un precio diferenciado”, subrayó Reyes Silva.

El descontrol de este servicio convirtió la medida en una decisión impopular, que no resuelve la situación de los tuneros, quienes deben invertir más dinero para llegar a sus destinos.

La situación es peor cuando las rutas son hacia La Habana, y un pasaje puede valer hasta dos mil pesos o más, sin contar la falta de transparencia y la corrupción vigente de personas que se aprovechan de la poca oferta y la alta demanda del servicio.

"Casi nunca, para no ser absoluta, dan la capacidad real de los carros para que uno se vea obligado a entrar en arreglo con el chofer y pagar una cantidad muy elevada que se reparten entre todos. Hasta ahora no he visto lista oficial de los precios del pasaje en ningún sitio”, lamentó una tunera llamada Lia Gómez.

Aunque hace más de un año está vigente la normativa que autoriza el alquiler de guaguas a personas naturales para su explotación, en Las Tunas no existe una tarifa que establezca los precios a cobrar por el servicio fuera de la provincia.

Ante la imposibilidad de controlar todos los frentes, las autoridades piden a la población que denuncien cada situación irregular que detecten.

“Hace poco una profesora de la escuela de natación se quejó de una guagua cuyo chofer dijo que solo llegaba hasta la rotonda del pediátrico y no hasta el punto recogida masiva de pasajeros ubicado más allá como esta establecido, ella se quejó y se tomaron las medidas. Se le dio respuesta con la cual quedó muy satisfecha", recordó el director provincial de Transporte en las Tunas.