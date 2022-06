Actor cubano estalla cuando le proponen pagar 1,500 pesos por viajar a Bayamo

El actor cubano Yunior Vergara explotó en las redes sociales luego de que le propusiera pagar 1,500 pesos por un viaje en ómnibus hasta Bayamo, aprovechándose de la falta de oferta de la empresa estatal que se encarga del servicio.

El joven amaneció a las cinco y media de la mañana en la terminal, con el objetivo de apuntarse en la lista de espera, que al parecer tiene capacidad para solo 50 personas, pero no logró su objetivo.

Captura de pantalla de Facebook

"Al borde del desespero, un señor me propone un pasaje para Bayamo y le pregunto si es en carro o taxi, dice: no en ómnibus. Ah, pues sí, -le dije- ¿y cuánto?", relató Vergara.

Cuando su interlocutor le dijo que 1,500 pesos, se mostró profundamente aireado porque es un precio impagable para él, que es estudiante universitario y no tiene altos ingresos.

"¿Cómo y por qué esto pasa? ¿Cómo me van a vender en primer lugar un pasaje por la izquierda? Tal vez ese mismo me tocaba a mí, en mi digna y honrada lista de espera, pero no. De las siete capacidades que dan, solo ofrecen tres o cuatro cuando más y las otras es el negocio sucio de otras personas", finalizó.

CiberCuba le envió un cuestionario al joven actor cubano para conocer otros detalles del incidente, que no relató, como el origen de su viaje, si el ómnibus que le proponían era estatal o arrendado a un chofer privado y cómo llegó a su destino, pero hasta el momento de redactar esta nota no había respondido a los mensajes.

Tras revisar sus redes sociales, se supo que llegó a Bayamo, a donde pretendía viajar antes de hacer la denuncia.

Las denuncias por el elevado precio que está adquiriendo el transporte entre provincias, ante la falta de capacidad del estado de asumir el traslado de pasajeros por escasez de combustible o de piezas de repuesto para los ómnibus, es un tema que en los últimos meses se ha vuelto reiterativo.

Hasta la prensa oficialista ha criticado el valor de los viajes, y en ese sentido el periódico Sierra Maestra, de Santiago de Cuba, reflejó las insatisfacciones de los clientes que deben pagar desde 1,500 pesos por un viaje a La Habana, a trabajadores privados que cubren la ruta en camiones adaptados u ómnibus rentados por el estado.

Los choferes sostienen que ese precio es el resultado de lo que tienen que pagar por neumáticos y combustible, aunque este último es subsidiado por el gobierno, de acuerdo con el reporte oficial.

Viajar entre las provincias es casi una odisea, y adquirir los pasajes en las plataformas digitales o las oficinas comerciales se ha vuelto casi imposible para muchos cubanos, que denuncian la falta de previsión de la empresa estatal para dar respuesta a la demanda.

Recientemente la empresa de Ómnibus Nacionales sancionó a nueve empleados de la terminal de La Habana que asumieron una posición machista contra una clienta, a quien pretendían estafarla e impedirle que utilizara su boleto con destino a Holguín.