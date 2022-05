Viajes Santiago de Cuba a La Habana desde 1,500 pesos y solo con particulares

Terminal de Ómnibus en Santiago de Cuba Foto © ACN

En Santiago de Cuba hay serios problemas con el transporte que comunica a esa provincia del sureste de la isla con La Habana y los pasajeros que quieran trasladarse deben pagar desde 1,500 pesos a transportistas particulares.

La empresa estatal encargada de garantizar los viajes entre ambas provincias solo cubre la ruta una vez al día, excepto los martes y jueves que ponen un carro extra, de acuerdo con el periódico oficialista Sierra Maestra.

El stock de guaguas tampoco es muy amplio ya que de 34 ómnibus solo 15 están en funcionamiento y de esos casi la mitad se emplean para viajar hasta La Habana, declaró Rubicel Rivera, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales Santiago.

El desarrollo de la aplicación Viajando, donde los pasajeros de toda Cuba pueden comprar los boletos on line hace más difícil la situación y los mayores afectados son aquellos que prefieren ir a las oficinas de reservación y hacerlo presencialmente, porque casi nunca hay disponibilidad.

Ante una demanda mucho mayor que la capacidad de servicio, los ciudadanos solo pueden optar por el transporte privado, que cobra desde 1,500 pesos por cada viaja, aunque la cifra puede ser mucho más alta.

“No estoy de acuerdo con que se cobre 1,700 o 2,000; pero hoy cuesta mucho mantener un carro como este. Tenemos que pagar petróleo a golpe de Cupet; los neumáticos y las baterías se compran en MLC, son aspectos que se tienen en cuenta al decir 1,500”, aseguró un chofer privado consultado por la prensa oficialista.

Sin embargo, se conoció que el precio del combustible es subsidiado por el estado cubano a quienes brindan este servicio.

En la modalidad de privados hay en estos momentos dos categorías, los camioneros y las guaguas arrendadas a particulares, tratándose de vehículos que el estado no puede mantener en funcionamiento y que ceden a estas personas para que se encarguen de su explotación, siempre que cumplan ciertos requisitos de seguridad

En el caso de los camiones, si bien tienen alta demanda no dejan de ser los más peligrosos, sobre todo porque las carreteras no se encuentran en buen estado y no siempre se respetan las leyes del tránsito, lo que puede terminar en un accidente mortal.

“Tendría que estar muy desesperada para montar ahí”, dijo una mujer que entrevistaron, quien aseguró que prefiere las guaguas privadas porque son más cómodas y seguras.