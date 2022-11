Inauguran en Cienfuegos primera tienda de productos de reciclaje

Una tienda que comercializa productos reutilizados fue inaugurada el pasado viernes en la ciudad de Cienfuegos.

“Se inaugura en la ciudad de #Cienfuegos primera tienda para la venta de productos del reciclaje. Está ubicada en avenida 58 entre 35 y 37”, informó en Facebook la emisora local Radio Ciudad del Mar, en un post que fue acompañado de imágenes del acto de la inauguración y de los productos que se ofertan en la tienda.

La precariedad y la mala imagen de los productos que se venden, dentro de los que se incluyen tanques y tubos reusados de plástico, cartón, embudos, lonas en mal estado, en contraste con el pomposo acto de inauguración, en el que incluso dirigentes de la ciudad cortaron una cinta, conformaron una escena ridícula que no fue pasada por alto por los internautas que reaccionaron con sarcasmo e ironía a la publicación.

“Wow!!!!! Me he quedado perplejo. Me imagino que los cienfuegueros que entremos a esa tienda nos abrumaremos con la cantidad de productos y la variedad. Es que no, no puedo ir, me niego a ir porque la indecisión me va matar con el ‘¿qué me compraré?’”, ironizó una usuaria.

“¡¡¡En Dubái se han quedado locos con esta idea, gracias a ustedes por ser pioneros de ella!!! Pronto abren una boutique por allá y pues a exportar embudos plásticos se ha dicho. El país avanza, beibe”, agregó otro.

Pero mientras algunos reaccionaron con ironía, otros mostraron amargura y enfado ante un establecimiento que se puede entender como metáfora de la crisis estructural que padece la isla.

“Da ganas de llorar esa pared con sus cuatro repisitas. Y más llanto todavía el que se crean que esa inauguración es algo como para presumir. En Cuba ya se perdió cualquier perspectiva de cómo funciona el mundo real”, opinó un internauta.

“¿No sienten vergüenza estos periodistas al cubrir algo tan decadente?”, cuestionó otro usuario.

La inflación y el desabastecimiento son realidades cotidianas del pueblo cubano que tiene que hacer largas colas y pagar altos precios para conseguir alimentos y artículos de primera necesidad.

A finales de octubre, la periodista oficialista Ania Ortega lanzó fuertes críticas a los dirigentes cubanos, a quienes dijo que en el actual contexto de inflación y carencias “el pueblo no puede seguir siendo apabullado”.

“No hay producción para satisfacer la demanda, pero el pueblo no puede seguir siendo apabullado, porque este país tiene una población llena de ancianos. Muchos de ellos solos y enfermos. Y porque estamos perdiendo la fuerza joven para levantar el futuro. Es una realidad innegable. (Solamente en mi barrio ya casi todos se han ido)”, afirmó Ortega en Facebook.

La reportera, quien trabaja para la Televisión Cubana, cuestionó que la política de precios en la isla sea impuesta por el mercado informal, con las consecuencias de esto para la población del país.

Por esa misma fecha, una madre cubana criticó el fuerte desabastecimiento en mercados de La Habana y se preguntó cómo puede alimentar a sus hijos, si ni con dinero se resuelve comida.

La mujer relató que salió a la calle a buscar comida con tres tarjetas (dos en pesos cubanos y una en MLC), más dinero en efectivo “para ver qué encontraba y después de caminar todo Playa, Marianao, Vedado, y Centro Habana”, regresó a su casa con las manos vacías.