Madre cubana sobre el desabastecimiento: "Ni con dinero encuentras nada"

Una madre cubana criticó el fuerte desabastecimiento en la isla y se preguntó cómo puede alimentar a sus hijos, si ni con dinero se resuelve comida.

Identificada como Tahimí en Facebook, cuenta que salió a la calle a buscar comida con tres tarjetas (dos en pesos cubanos y una en MLC), más dinero en efectivo "para ver qué encontraba y después de caminar todo Playa, Marianao, Vedado, y Centro Habana", regresó a su casa con las manos vacías.

Post en Facebook. Captura

"Yo quiero que alguien me explique cómo puedo darle de comer a mis hijos, ya no es cuestión de tener o no dinero, el problema es que el dinero no se los puedo hacer en salsa, ni frito, ni salcochado", afirmó.

Tras pedir al presidente del país [Miguel Díaz-Canel] que renuncie y "no nos torture más, que se vaya bien lejos", se pregunta "cuánto más podremos resistir", y asegura que no sabe "como yo le explicó a mis hijos que no hay comida, cuando me ven trabajando día y noche, arañando la tierra, sacando chispas para buscar los cuatro pesos y aún así el plato está vacío".

Post en Facebook. Captura

"Nuestros hijos tienen todo el derecho del mundo a vivir como personas, a tener una alimentación digna, a tener medicinas si la necesitan, fíjese que no le estoy pidiendo ni siquiera que tengan ropa, zapatos, confituras, distracción, noooo, le estoy pidiendo lo básico y más importante para un ser humano, comida y medicinas", demandó.

Post en Facebook. Captura

Se pregunta cómo explicar a los niños "que tiene que esforzarse y sacar buenas notas para ser alguien en la vida si yo soy una profesional de este país y de qué me vale, no soy nadie, el salario no me alcanza, pero como si fuera poco tengo dos trabajos y gracias a Dios mi familia de EEUU me ayuda en todo lo que pueden y aún así hoy el plato está vacío", subrayó.

Post en Facebook. Captura

"Siento tanta indignación e impotencia que lo que tengo deseos es de gritar, de llorar, de tirar la toalla y dejar que el mundo me caiga arriba, pero pienso en mis hijos y cojo más fuerzas que nunca para seguir luchando aunque sé que es por gusto, que es como nadar en contra de la corriente", expresó la mujer, en cuya situación están miles de madres en la isla.

Por último le pide al régimen cubano "aceptar que son un fracaso en todos los sentidos".

Post en Facebook. Captura

"No le echen más la culpa a nadie que los únicos culpables de todo aquí son ustedes. Para ustedes no hay carencias ni necesidades, ustedes lo tiene todo y viven a costillas de este pueblo que se revienta el lomo trabajando para alimentar a sus hijos y cuando llega la hora de la comida los platos están vacíos", comentó.

En su publicación, la madre cubana publica imágenes de las tiendas de La Habana totalmente desabastecidas.

Todas las neveras de los establecimientos están vacías, evidenciando una crisis sin precedentes en las últimas décadas que justifican no solo las continuas protestas en la isla, sino el éxodo en el que han huido más de 250 mil cubanos en el último año.

"Estamos viviendo para tratar de comer", sentenció una forera.

Mientras tanto, la élite cubana continúa "ajena" a la situación de la población de la isla. El martes Lis Cuesta, esposa de Díaz-Canel, posteó en Twitter una felicitación por el Día de la Cocina Cubana que indignó a decenas de usuarios en la red.

En el mensaje felicitó a los cocineros cubanos, que según ella representan lo que definió como "nuestra tradicional cultura de resistencia", esto en claro juego con una convocatoria del gobernante, que volvió a pedir al pueblo "resistencia creativa".

La felicitación, llegada en un momento de dramática escasez y desabastecimiento alimentario en Cuba, generó profunda indignación en decenas de internautas que cuestionaron la falta de sensibilidad de Cuesta y calificaron de falta de respeto y burla su publicación.