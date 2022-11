MININT confirma asesinato de menor de edad en Las Tunas

El menor de edad que apareció muerto en la localidad de Maniabón, en Puerto Padre, Las Tunas, fue identificado oficialmente como Darío Leyva Acosta, según una publicación difundida por la prensa de esa provincia.

La nota en cuestión refiere que fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) trabajan en el esclarecimiento de las circunstancias en que murió Darío, quien tenía 14 años y era estudiante de la escuela secundaria básica "Mártires de Maniabón".

"Consternados todos por tan abominable hecho, acompañamos a los familiares y les transmitimos las más sentidas condolencias. Fuerzas del Ministerio del Interior trabajan intensamente en el esclarecimiento del suceso", concluye la nota, que no ofrece otros detalles sobre la tragedia.

(Fuente: Captura de Facebook/Periodico Las Tunas Cuba)

Según algunos comentarios en redes sociales, el niño fue asesinado presuntamente para robarle su teléfono celular, pero hasta el momento esa información no ha sido confirmada.

Darío estaba reportado como desaparecido desde la mañana del domingo 13 de noviembre. "Salió desde las 8 am y no se sabe nada, la familia está desesperada", indicaba una de las publicaciones que pedía ayuda para la localización del menor de edad.

(Fuente: Captura de Facebook/Maniabón: Pasado y Presente)

Lamentablemente, apenas unas horas después se confirmó el peor desenlace. En redes sociales fuentes próximas a la familia revelaron que el cadáver fue encontrado semienterrado.

“Yo les dije que me lo habían matado y no me hicieron caso [...] Nos fuimos al jefe de sector y esta mañana fue que buscaron a los perros", contó la madre en declaraciones al medio digital ADN.

Decenas de residentes en Maniabón, un poblado de poco más de 7 mil habitantes ubicado a 12 kilómetros de Puerto Padre, se han mostrado consternados por la tragedia ocurrida en su comunidad.

El aumento de la violencia es un hecho palpable en la sociedad cubana desde hace muchos meses.

A comienzos de 2022 fue encontrado sin vida el niño Yosvany Villar Ávila, de 14 años, quien estaba reportado como desaparecido desde diciembre de 2020 en La Habana. En ese caso el cadáver del menor fue hallado en el habanero municipio Diez de Octubre, luego de que el asesinato fuera confesado por un vecino.

En fechas recientes hay reportes de un incremento de robos violentos de teléfonos. La activista cubana Raisa Velázquez denunció en redes sociales que a su hijo lo asaltaron en La Habana para robarle el celular.

A comienzos de noviembre fue la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, quien denunció que su hijo Axel, de 14 años, había sido víctima del robo de su teléfono celular.