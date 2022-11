Encuentran cadáver de un niño en Las Tunas presunta víctima de asesinato

Un menor de edad que estaba reportado como desaparecido en el poblado de Maniabón, en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, fue encontrado sin vida este lunes, según reportes en redes sociales.

“Yo les dije que me lo habían matado y (las autoridades) no me hicieron caso [...] Nos fuimos al jefe de sector y esta mañana fue que buscaron a los perros", contó la madre en declaraciones al medio digital ADN.

En redes sociales, fuentes próximas a la familia revelaron que el cadáver fue encontrado semi enterrado y que la investigación policial sobre lo ocurrido está abierta.

Algunos residentes en la zona indican que el móvil del crimen sería el robo de un teléfono celular, algo que no ha sido confirmado.

El menor, identificado como Darío y de apenas 14 años, había sido visto por última vez muy temprano en la mañana de este domingo.

"Salió desde las 8 am y no se sabe nada, la familia está desesperada", indicaba la internauta Odenia Barea en una de las publicaciones que pedía ayuda para la localización del menor de edad.

Lamentablemente, apenas unas horas después se confirmó el peor desenlace.

“Maniabón entero de luto, pedimos a las autoridades que se haga justicia”, escribió Barea en el grupo de Facebook "Maniabón: Pasado y Presente", donde en las últimas horas crecen las muestras de dolor y consternación ante la tragedia.

Al cierre de esta nota medios de prensa locales no se han hecho eco de la noticia.

El aumento de la violencia es un hecho palpable en la sociedad cubana desde hace meses. En días recientes la activista cubana Raisa Velázquez denunció en redes sociales que a su hijo lo asaltaron en La Habana para robarle el celular.

A comienzos de noviembre fue la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, quien denunció que su hijo Axel, de 14 años, había sido víctima del robo de su teléfono celular.