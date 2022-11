Asaltan y roban el móvil a hijo de activista Raisa Velázquez

La activista Raisa Velázquez, Activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide, denunció el asalto sufrido por su hijo en La Habana y el robo de su teléfono celular.

“Que a mi hijo no le pase nada, porque voy a hacer responsable a esta dictadura. Le robaron el teléfono y esos hijos de puta están en la calle y ustedes se pasan la vida arriba de esas personas que piensan diferente y expresan lo que sienten”, dijo la madre en una directa.

Velázquez, activista defensora de la objeción de conciencia y en contra de enviar a su hijo al servicio militar en Cuba, expresó su rechazo a la represión ejercida por un régimen que utiliza a los delincuentes para amedrentar y hostigar a los opositores y sus familiares.

“Tienen Miles de Presos Políticos que son inocentes, y en las calles hay Miles de delincuentes haciendo y deshaciendo a su antojo, se meten hasta con niños. Pónganse para esto…”, advirtió indignada.

A finales de agosto, la policía cubana citó a Josué Menéndez Velázquez, hijo menor de edad de Raisa, a pesar de las numerosas oportunidades en que esta ha manifestado su oposición al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el país.

“Yo soy opositora, no estoy de acuerdo ni con este sistema ni con este gobierno, mi hijo no va al Servicio Militar”, dijo la activista en un video compartido a través de sus redes sociales en el que se le ve intercambiar palabras con el jefe de sector que vino a buscar a su hijo por una presunta denuncia cuyo contenido afirmó desconocer.

“Por favor compartan, vinieron a buscar a mi hijo, dice el jefe de sector que hay una denuncia en su contra y él ni sabe por qué es. Ni tenía idea de que mi hijo es menor de edad y no trajo citación formal”, dijo Velázquez, recalcando que no está de acuerdo con el Servicio Militar y que no volvieran a citar a su hijo por ese motivo.

Días antes, la activista de la UNPACU insistía en sus redes en su decisión de no enviar a su hijo al SMO, al mismo tiempo que responsabilizaba al régimen de cualquier incidente que pudiera involucrar a su hijo.

"Si le pisan un dedo, si tropieza y se cae... yo voy a hacer responsable a la dictadura de lo que le pase al niño; porque no mandé a Yisel González García a decir en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario", dijo la mujer a través de un video, en referencia a la funcionaria del MINREX que aseguró en Ginebra que el servicio militar en Cuba era voluntario.

En abierto desafío a las autoridades cubanas, Velázquez se niega a que su hijo cumpla lo estipulado en la Ley 75 de Defensa Nacional sobre el servicio militar, lo que ha traído como consecuencia acoso de la Seguridad del Estado contra la mujer y su esposo.

"(Me dijeron) que estoy en seguimiento. Creo que ellos saben hasta cuando me pinto las uñas. También a mi esposo le están haciendo seguimiento. No vamos a dejar de pensar lo que pensamos, ni de hacer lo que hacemos", enfatizó la activista, que fue citada por la Seguridad del Estado a causa de su posición en contra del SMO y sus publicaciones y directas en sus redes sociales, en las que ha encontrado apoyo de muchas otras madres cubanas.

Tras el asalto sufrido este viernes por su hijo, la activista reconoció haber “perdido la paciencia” y volvió a advertir a los represores del régimen que focalizaran su acción en ella y no en sus hijos.

A inicios de mes, la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, denunció que su hijo de 14 años, fue víctima de un robo con violencia.

“Acaban de asaltar a mi hijo. Le quitaron su celular y sus chancletas. Lo material es lo de menos. Lo peor es que aquí ya no hay paz ninguna”, escribió la intérprete en sus redes, precisando en los comentarios de su publicación que le habían puesto un cuchillo en el cuello.

En fechas recientes se conocía la noticia del arresto de un cubano que arrebató el celular a un anciano de 80 años en una parada de ómnibus de la capital. El hombre fue detenido luego de robarle el celular al señor y echar a correr, en un intento frustrado por un grupo de personas que corrieron detrás de él hasta capturarlo con ayuda de agentes de la policía.