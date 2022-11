Beyoncé comparte el récord de artista más nominada de la historia de los Grammy con su marido Jay-Z

La Academia de la Grabación desveló la lista de nominados a los premios Grammy 2023, una ceremonia que se celebrará el próximo 5 de febrero y para la que parte como gran favorita Beyoncé, que aspira a llevarse nueve gramófonos dorados en la 65ª edición de los galardones.

Las nueve candidaturas se suman a todas las que ha recibido a lo largo de su brillante carrera, es decir 88. Los mismos que acumula su marido Jay-Z. Una cifra que convierte a los artistas, que forman una de las parejas más poderosas dentro de la industria de la música, en los más nominados de la historia de los Grammy.

Las nominaciones las ha logrado Beyoncé gracias al álbum Renaissance, que presentó este 2022 tras cinco años sin lanzar un disco en solitario. Una vuelta por la puerta grande que ha sido reconocida por la Academia.

Las categorías que aspira a ganar Queen B son: 'Grabación del Año', 'Canción del Año' por "Break my soul" y 'Álbum del Año', en la categorías principales. Además, también está nominada a 'Mejor Canción de R&B' por "Cuff It", 'Interpretación de R&B' con "Virgo's Groove", 'Interpretación de R&B tradicional' con "Plastic Off the Sofa", 'Mejor grabación dance/electrónica' `por "Break My Soul" y 'Mejor Álbum Dance/Electrónica'.

De conseguir cuatro de las nueve estatuillas a las que aspira, la intérprete se convertiría en la persona más premiada de todos los tiempos por los Grammy. Un récord que ahora tiene el fallecido director Georg Solti, que ganó 31 premios. Por ahora, Beyoncé cuenta con 28 en su palmarés. ¿Logrará superarlo en la próxima edición?

El siguiente más nominado para estos premios es Kendrick Lamar, que sigue de cerca a Beyoncé con ocho nominaciones. Detrás de ellos están Adele y Brandi Carlile con siete cada una.

