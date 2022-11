Muere electrocutado un preso en cárcel de Pinar del Río

Entrada de la prisión pinareña Foto © Facebook/Maykel Osorbo

Un preso de la cárcel "Kilo Cinco y Medio”, en la provincia de Pinar del Río, murió electrocutado en la mañana de este jueves, según dio a conocer el medio independiente Cubanet, citando como fuente declaraciones telefónicas de otro reo recluido en ese penal.

El fallecido habría sido identificado como Yampier Justi y residía en el barrio Colón del municipio Centro Habana, en la capital cubana.

El recluso dijo que su compañero falleció debido a la negligencia de las autoridades del penal, quienes lo mandaron a chapear en una azotea donde había un cable de alta tensión.

“Él murió por una negligencia de ellos aquí [directivos del penal], porque estaba chapeando arriba de una azotea de dos metros de altura donde había un cable de alta tensión”, subrayó la fuente en declaraciones al citado medio.

Adonis Ruiz Justi, hermano de la víctima, confirmó al citado medio el deceso e indicó que las autoridades no le habían ofrecido detalles de lo ocurrido.

“Solamente me dijeron que mi hermano se electrocutó; me llamaron de la prisión y me dieron la noticia y ya, más nada. Hay que esperar a que lo traigan para acá para ver cómo fue la situación”, dijo Ruiz Justi.

“Kilo Cinco y Medio” es una cárcel de máxima seguridad que ha sido objeto en varias ocasiones de denuncias sobre las malas condiciones a que están sometidos los reclusos. Un contexto marcados por mala alimentación, hacinamiento, problemas de infraestructura y falta de higiene, entre otros problemas.

En esa institución carcelaria han estado recluidos varios presos políticos, entre ellos el rapero Maykel Osorbo.

Hace pocos meses el preso político Alexander Díaz Rodríguez, denunció que las autoridades penitenciarias de esa cárcel no le habían permitido visitas desde que fue trasladado a esa prisión y que le negaban la atención médica.