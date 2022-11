Cancelan conciertos a Yomil en Matanzas: "DPEPDPE"

Yomil Hidalgo Foto © Instagram Yomil Hidalgo

Las autoridades de Matanzas cancelaron dos conciertos del reguetonero cubano Yomil Hidalgo, programados para este fin de semana.

"Me acaban de suspender los dos conciertos de este fin de semana en Matanzas. DPEPDPE, si estoy tranquilo es porque quiero, porque en verdad no tengo ganas, porque ya el descaro y la falta de respeto con mi público sigue siendo mucha en este país, y si lo están haciendo adrede no les voy a dar el gusto, esta es otra de las tantas batallas perdidas, pero no la guerra porque voy a seguir puesto", dijo el popular músico en su perfil de Instagram.

El acrónimo DPEPDPE significa De Pinga El País De Pinga Este. No se sabe quién fue la primera persona en usar esta combinación de palabras, pero se volvió viral y es usada en diferentes contextos por los cubanos.

Importantes exponentes del género urbano comentaron la publicación de Yomil y dejaron su apoyo en las redes sociales al cantante, entre ellos destacan El Taiger, El Micha y el dúo Los Yakuza.

"Los mejores conciertos de Cuba lo haces tú, de eso está toda tu gente y hasta los que no, seguros. Yomil tú andas con Orula, allá ellos, algún día esto tiene que cambiar", dijeron desde el perfil de Los Yakuza.

Los seguidores de Yomil también dejaron mensajes de apoyo tras la cancelación de los conciertos. "En la vida real es una falta de respeto. Este es el único entreteniendo que tiene el pueblo para liberar todo el estrés con que vivimos, pero no le bajes, no te rindas. Tú siempre serás YOMIL", dijo un fanático.

En algunos comentarios las personas aseguran que el gobierno no quiere a Yomil. El reguetonero se ha convertido en una figura incómoda para el régimen, porque el alcance de su voz, de su discurso, es muy potente y tiene una posición crítica contra la represión del Estado.

"Brother no te quieren en Cuba los comunistas. Pírate", le dijo un seguidor al reguetonero. En cambio, otros le pidieron que sea fuerte, que no abandone el país y que plante cara a los continuos intentos de censura de su música. "¡Fuerza asere! Que ese gobierno no va a lograr lo que quieren contigo", dijo otro usuario.

Hace solo dos semanas Yomil denunció la cancelación de otros conciertos que haría en La Habana, por causas que no guardan relación con su grupo. "Queda totalmente suspendido el concierto de este sábado en el Anfiteatro de Marianao por problemas ajenos a la agrupación", comunicó el cantante a sus seguidores.

A finales de septiembre, en medio de las protestas en Cuba por los apagones y por la crisis energética, el reguetonero también se vio obligado a suspender un concierto en Jaruco.

"Hemos decidido posponer el concierto de mañana en Jaruco debido a la triste y angustiosa situación que estamos viviendo en el país", dijo Yomil. En esa ocasión señaló además que se le hace "insoportable vivir en Cuba, porque el mal que nos asecha no tiene para cuando parar".