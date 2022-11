Yomil Hidalgo sorprende con el estreno de “Fordaché” junto a Fixty Ordara y Ja Rulay

Yomil Hidalgo y uno de los dúos cubanos más populares del momento, Fixty Ordara y Ja Rulay, se unieron para el estreno de “Fordaché”.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales desde este viernes, y Yomil aseguró en Instagram que “este temazo va a calentar Cubita y Miami“.

En la cuenta oficial de su grupo Yomil y El Dany, el reguetonero dijo que este junte “se fue del estadio”; una publicación que compartieron los jóvenes artistas.

“Fordaché” llegó acompañado de un videoclip, con la factura del realizador Leandro J. Escalona, y que en su mayoría fue filmado durante un concierto en vivo que compartieron los artistas.

“Menorcita tú tienes el fordaché vencío / Que ya tú no prometes tus sueños están perdíos / Tu barco no navega, porque no tiene aguante / Chamaco coge los remos / Que eso te pasó a ti por cara de guante dale”, dice el estribillo que ya está comenzando a pegarse entre los jóvenes cubanos.

Esta no es la primera colaboración que sacan estos artistas, el pasado junio, junto a Cuban Deejays, estrenaron “Gasolina”, un videoclip que está a punto de alcanzar los dos millones de reproducciones en YouTube.

Fixty Ordara y Ja Rulay están el boom dentro de los amantes del género urbano cubano. Uno de sus últimos temas “Todo está OK” ha estado arrasando y se ha vuelto viral en las redes pues muchos lo utilizan en sus reels en Instagram y TikTok.

Por su parte, Yomil Hidalgo no pudo disfrutar a lo grande de este fin de semana, pues aunque “Fordaché” está sonando en la calle, le cancelaron dos conciertos en Matanzas.

Hace unas semanas también le impidieron cantar en La Habana, donde tenía prevista otra presentación en el Anfiteatro de Marianao.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.