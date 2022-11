Nacho viajará a Cuba para celebrar el cumpleaños de Yulién Oviedo en concierto en La Habana

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, más conocido en el mundo artístico como Nacho, anunció que el próximo domingo viajará a Cuba para festejar el cumpleaños de Yulién Oviedo en concierto.

El artista cubano compartió en su perfil de Instagram un video en el que el propio Nacho dio la noticia: “Bueno mi gente de Cuba yo estoy pendiente de ir para allá el 27 de noviembre a visitar a mi amigo Yulién Oviedo que va a estar celebrando su cumpleaños en Hola Habana”.

“Yulién, mi amigo que quiero muchísimo, ojalá Dios me permita acompañarte allá en Hola Habana y estar en Cuba disfrutando de un nuevo año para ti manito”, añadió el reguetonero.

En la publicación en esa red social, Yulién aseguró que ambos compartirán escenario en el bar habanero: “Vamos a cantar juntos así que desde ahora les recomiendo que reserven con tiempo para que no se pierdan el mejor evento del año 2022”.

La relación de amistad entre Yulién y Nacho no es nueva, en 2021 ambos compartieron criterios acerca de la posición de figuras públicas como ellos ante la crisis de sus países.

El venezolano se presentará en Cuba luego de haber hecho declaraciones el pasado junio respecto a los artistas cubanos del exilio que no actúan en la isla.

En esa oportunidad Nacho dijo en una entrevista para Molusco TV que nunca ha apoyado a la “gente que está en el éxodo y dice, 'no se puede ir a cantar a Cuba'. Yo he estado en Cuba y la gente es alegría, a pesar de cualquier situación política, que no cuestiono que estén en lo cierto o no. ¿Por qué tienen que vivir las penurias de quienes gobiernan?".

El cantante puso de ejemplo a su país y añadió que si los artistas no van a Venezuela no le están haciendo daño a la élite sino al pueblo: “Nosotros mismos estamos contribuyendo a excluirlos de lo que sucede en el resto del mundo".

Uno de los que reaccionó a sus comentario fue Descemer Bueno quien le respondió que hay muchos artistas cubanos, como él, que les encantaría cantarle al público de la isla, sin embargo no se lo permiten.

