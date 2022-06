Descemer Bueno da la razón a Nacho pero le aclara: "Hay cosas que no sabes"

El cantautor cubano Descemer Bueno reaccionó a las palabras del cantante venezolano Nacho, quien cuestionó que los artistas cubanos en el exilio se negaran a ir a cantar a la isla.

Aunque Descemer resaltó que entiende las palabras de Nacho, también destacó que hay cosas que él no sabe y que Venezuela y Cuba no funcionan igual.

"Ya vi que lo han tildado de falta de respeto al exilio, eso era de esperar, pero la realidad es que hay cosas que Nacho no sabe porque en realidad nosotros [en Cuba] estamos mucho más atrás que Venezuela en muchos aspectos. No tenemos un Juan Guaidó, no tenemos absolutamente ningún tipo de oposición ni nada que nos ampare si realmente tenemos deseos de ir a cantar allá, que los tenemos", dijo Descemer en una directa en Facebook.

El intérprete de "Tus luces sobre mí" dijo que a pesar de que muchos artistas cubanos en el exilio, como él, les encantaría ir a cantarle a su público de la isla, "no es permitido y eso no está en nuestras manos".

"Pero sí entiendo lo que tú dices", destacó.

Descemer coincidió con Nacho acerca del papel de los músicos como "la única válvula de escape que le queda al pueblo", que ya se cansó de "pasar hambre, del maltrato, de la falta de alimentos, medicinas, de las colas" y añadió que los artistas "venimos al mundo a darles a las personas lo que les quita la sociedad, lo que les quitan los políticos, y en ese aspecto Nacho sí tiene toda la razón, el pueblo se quedó sin los artistas que les devuelven el alma al cuerpo".

Durante una entrevista reciente en Molusco TV, el exintegrante del popular dúo Chyno y Nacho dijo que no apoyaba "este movimiento cubano, y amo a Cuba, de gente que está en el éxodo y dice, 'no se puede ir a cantar a Cuba'. Yo he estado en Cuba y la gente es alegría, a pesar de cualquier situación política, que no cuestiono que estén en lo cierto o no. ¿Por qué tienen que vivir las penurias de quienes gobiernan?".

El artista venezolano apuntó que la decisión de no ir a cantar al país solo era una condena para el pueblo que estaba sufriendo y que no dañaba a la élite política.

Descemer, quien hace poco aseguró que "la política es una mierda en la que no te debes meter", agradeció a Nacho "por hacernos reflexionar".

Antes de su destape público en contra del gobierno de Cuba hace dos años, Descemer viajaba frecuentemente a la isla, donde además de visitar a su familia realizaba conciertos y presentaciones en diferentes lugares de la capital. Desde entonces, no ha podido viajar más al país a ver a su madre Mercedes, quien padece Alzheimer.

"No sabes las ganas que tengo de verte, de abrazarte y darte un beso, pero te fallé el día que rompí el silencio. En realidad me engañaron, era una trampa, jamás debí escuchar el ladrido de los perros ni a los envidiosos. Tenías razón en todo, la política es una mierda en la que nunca te debes meter", dijo el músico en una nostálgica publicación dedicada a su madre el pasado mayo.

