William Levy y Elizabeth Gutiérrez de tour por España, ¿juntos otra vez?

William Levy está de regreso en España para disfrute de todas sus fans en el país ibérico; sin embargo, en esta oportunidad el actor cubano no viajó solo sino en compañía de Elizabeth Gutiérrez, lo que hizo avivar las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Aunque la pareja no ha compartido en sus redes sociales ninguna foto juntos, sí lo han hecho por separado, y casualmente en los mismos lugares.

Levy desató la locura entre sus seguidores en Instagram este domingo con una pose muy sensual desde Granada que arrancó no pocos suspiros.

Por su parte, Elizabeth compartió varias fotos en esa ciudad junto al texto “Me gustas Granada”, y para muchos no era necesario que confirmara en compañía de quién estaba.

La pareja también publicó imágenes por separado disfrutando de las bellezas de Sevilla.

Desde la Plaza España en ese municipio, y a ritmo de “Bulería” de David Bisbal, Levy conquistó una vez más con su sonrisa a todas sus fans en esa red social.

Hace solo unos días, Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, subió a su perfil de Instagram fotos en la que aparecen, entre otras personas, William Levy y Elizabeth Gutiérrez durante una visita a su viñedo. En una de las fotos Levy tiene a Elizabeth tomada de la cintura.

Una de las razones que llevó a Levy de regreso en España fue la gala de los Premios GQ Hombres del Año 2022 que promueve esta revista, y en la que el protagonista de “Café con aroma de mujer” era uno de los galardonados.

Según el medio de prensa Vozpópuli, Elizabeth asistió a la fiesta de entrega de premios, aunque ella y Levy no posaron juntos en el photocall.

Una fuente dijo además al diario digital español que ambos viajaron juntos de Miami a Madrid y que en el trayecto se mostraron muy acaramelados.

A finales de enero de este año el actor, que recientemente estuvo filmando en España la serie Montecristo, anunció su separación de la actriz estadounidense con una publicación en Instagram que después borró.

Meses después Levy pidió que no le preguntaran más por su ex pareja y añadió que él no es nadie para hablar de ella.

Elizabeth incluso lamentó en una entrevista el sensacionalismo que rodeó su ruptura y la cantidad de rumores y teorías que surgieron tras su separación.

En octubre último, ambos reaparecieron junto a sus hijos, Christopher y Kailey, en una fiesta de 15 años en Miami. Pero ni en ese momento, ni ahora, han confirmado que hayan retomado su relación.

