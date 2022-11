Buscan a adolescente desaparecido en el Malecón de La Habana; otro está grave

Efectivos del Cuerpo de Bomberos continúan buscando a un adolescente desaparecido este lunes en el Malecón de La Habana, según reportes de medios oficialistas cubanos.

El menor está desaparecido desde la víspera en la tarde, cuando junto a otros tres adolescentes se bañaban en el mar y el fuerte oleaje les hizo perder el control, informó este martes el diario Tribuna de La Habana y el Portal del Ciudadano de La Habana.

Ambos medios refieren que los cuatro adolescentes perdieron el control por la fuerza de las olas y solo tres de ellos pudieron ser rescatados por las fuerzas del Destacamento de Rescate y Salvamento del Cuerpo de Bomberos de Cuba, que continúan este martes la búsqueda del otro menor.

Uno de los tres muchachos rescatados se encuentra hospitalizado en la sala de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, con diagnóstico de ahogamiento incompleto y reportado de grave.

Este lunes el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso informó en Facebook que un niño había muerto ahogado en aguas del malecón de La Habana y otro había sido rescatado con vida, pero sin precisar que eran cuatro los adolescentes implicados en esta tragedia.

“Trágicos sucesos en el Malecón habanero. Un menor de edad perdió la vida tras ser arrastrado por el oleaje”, dijo Alonso este lunes.

Asimismo, comentó que “un testigo de los hechos que se lanzó al mar para rescatarlos, nos aseguró que la fuerza de las olas hizo imposible las acciones”.

Según el periodista de la TV cubana, fuerzas de la policía, tropas guardafronteras y los bomberos se encontraban en el lugar asegurando la zona y en la búsqueda del cuerpo del fallecido, que aún sigue desaparecido este martes.

En el grupo de Facebook Revolico Habana también se comparten dramáticas imágenes del momento en que uno de los menores batalla por llegar a los arrecifes y el agua lo atrapa una y otra vez. Luego, en otro video, se observa a un joven tratando de salvarlo.

En los comentarios de estas publicaciones los usuarios lamentan que tanta gente filmara ese momento y no salieran en auxilio del niño.

Incluso, en otro momento de uno de los videos se escucha al joven que se lanzó al agua clamar por ayuda.

“Por Dios, ¿a dónde vamos a parar? Deberían meterlo preso por grabar cosas así, sin prestar ayudar. Ver cómo un niño muere. No pude terminar de ver ni el vídeo. Ese no tiene hermanos, no tiene ni una pizca de humanidad por Dios”, dijo indignada una de las decenas de personas que opinaron en la publicación de los videos.

“Dios mío, por qué dejaron que ese niño se ahogara, en vez de estar filmando. Perdieron tiempo en poder salvar a ese niño. Dios mío, qué horror”, lamentó otro internauta.

Este lunes también trascendió la muerte de otro niño de 12 años por ahogamiento en una playita de Santiago de Cuba, a lo que se sumó una dolorosa espera de siete horas por un transporte que sacara el cadáver del lugar.

En la última semana, también se reportó la muerte de otro adolescente cubano por ahogamiento mientras intentaba auxiliar a una amiga en una poza del río Cauto, en el municipio Palma Soriano, Santiago de Cuba.

La víctima fue identificada como Robert Luis Leyes Pupo, según una publicación del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien ofreció detalles de la tragedia, ocurrida sobre las dos de la tarde del lunes 14 de noviembre en un lugar conocido como La Bomba del río Cauto.