Alimentos en Cuba Foto © CiberCuba

Varios cubanos respondieron a la pregunta “¿Qué se puede comprar en Cuba con 100 pesos?” y todos coincidieron en que se puede obtener muy poco, porque la vida está muy cara.

Una libra de plátano y un aguacate; un jabón o una libra de arroz; un chocolate a 20 pesos y seis cigarros, fueron algunas de las opciones de respuesta de los ciudadanos entrevistados por el portal de noticias independiente Cubanet para su página de Youtube.

Las combinaciones de compra no dieron mucho margen para agregar productos, apenas uno o dos caben en una lista de alimentos, bebidas o artículos de aseo que se pueden adquirir con 100 pesos en medio de una de las inflaciones más altas del mundo.

Una libra de fongo (plátano en el oriente de Cuba) que vale entre 50 y 70 pesos y un aguacate, fueron los únicos productos que mencionó un anciano. "Esa es la nutrición que tengo para alimentarme porque no tengo posibilidades económica", subrayó.

Una pizza, un refresco, un bocadito se repitieron entre los productos alimenticios referidos por los cubanos, los primeros en la lista.

“La vida está muy cara, el dinero ya perdió su valor”, dijo un joven interrogado, mientras que un anciano aseguró que con 100 pesos ya no se puede comprar nada.

Según expresó un hombre, la dictadura ha puesto todo “carísimo”: una libra de carne vale más de 300 pesos, una libra de frijoles vale más de dos pesos. “Todo está carísimo”.

“Yo con 100 pesos no compro nada porque la vida está muy cara. Compro una pizza en 50 pesos y cinco cigarros. Lo que me están mandando a robar y yo no robo”, exclamó otro que aseguró que ya el dinero no alcanza.

La mayoría de los entrevistados por Cubanet aparentaban ser adultos mayores, quienes sobreviven, quizás, solo con una ínfima pensión.

En las redes sociales también se ha constatado de lo poco que se puede obtener con ese monto: una mano de plátano burro tiene ese valor.

Captura de Facebook / Pedro Luis García

Mientras los precios se disparan y la vida se encarece, los salarios y las pensiones en Cuba alcanzan cada vez menos para garantizar una alimentación digna.

El gobierno cubano fijó el salario mínimo en 2,100 pesos cubanos (CUP), mientras que las pensiones oscilarán entre los 1,528 y 1,733 CUP, según una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) publicada en la Gaceta Oficial.

El proceso se llevó a cabo en el peor momento, en medio de la pandemia y de una fuerte crisis económica, sin tomar en cuenta la escasa producción de bienes y servicios nacional y la dependencia del mercado externo para el abastecimiento de productos básicos.

La ministra de Trabajo de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, reconoció que esos ingresos son insuficientes, no solamente el salario, también las pensiones y las prestaciones de la asistencia social, porque el salario ha perdido capacidad de compra, admitió.

Feitó Cabrera recordó que el salario teóricamente estaba previsto que se incrementaran cinco veces, pero que la realidad ha sido bien distinta.