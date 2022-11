La inesperada reacción de Mireddys González al coqueteo de Daddy Yankee

Daddy Yankee y Mireddys González Foto © Instagram / Mireddys González

Con más de dos décadas de matrimonio a sus espaldas, Daddy Yankee y Mireddys González continúan demostrando que están igual de enamorados que el primer día. Aunque no es habitual verles en su faceta más personal, en los últimos días hay un vídeo que no ha dejado de circular por las redes sociales, que no deja lugar a dudas de la química que hay entre ellos.

La Jefa -como se conoce popularmente a Mireddys- está acompañando a su marido en cada uno de los shows de su gira La Última Vuelta, su último tour antes de retirarse de la música. Un recorrido por el mundo que está disfrutando junto a su esposo y del que no se pierde detalle.

Y en medio de esta gira, hay un vídeo que les grabaron en el que podemos ver detrás del escenario, seguramente saliendo del recinto. Mientras ella está en un auto, el Big Boss aparece para llamar su atención y ¡coquetear con ella!

"He oído cosas bonitas de ti, me gustaría conocerte", le dice Daddy Yankee a su esposa, que le sigue el juego y le rechaza diciendo que está casada de "un hombre maravilloso". "No te preocupes, no le das la liga", le dice Mireddys. Una broma que se corta cuando él se acerca hasta ella, quien lo aparta aparentemente nerviosa, como señalan muchos cibernautas.

Las reacciones a este momentazo protagonizado por el matrimonio no se han hecho esperar, y en el perfil de El Gordo y la Flaca, que compartieron el vídeo, los usuarios aplaudieron su relación.

"Ese Daddy Yankee es un caballero en todos los sentidos", "Súper hermosa pareja, una pareja ejemplo a seguir. Dios los bendiga siempre", "Quiero un amor que me ponga así de nerviosa" "Hasta yo tiemblo si se acerca así, y eso que es la esposa de toda la vida y mira cómo se puso", "Si ella teniéndolo todos los días por años se pone nerviosa, no quiero imaginarme" o "Esa coquetería es la que mantiene el amor encendido que rico", son algunos de los comentarios que les dejaron.

Daddy Yankee y Mireddys González forman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento latino. Llevan más de 25 años juntos y han creado una preciosa familia con sus hijos.

