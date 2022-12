Piden seis años de cárcel a padre de joven muerto a manos de policía en Santa Clara

Yosvani Batista, el padre de Zinedine Zidane Batista, el joven de 17 años baleado mortalmente por un policía el pasado 1 de julio en Santa Clara, enfrenta una petición fiscal de seis años de cárcel luego de que el presunto asesino de su hijo lo acusara por portación de armas, atentado y desobediencia.

La periodista Mónica Baró informó en Facebook que el hombre fue acusado por el propio policía que mató a su hijo y ahora está en camino a la Fiscalía Militar de Villa Clara para intentar contratar un abogado.

"Ha sido el propio asesino de su hijo, el policía que le dio un tiro en el tórax a Zidane mientras este yacía ya herido de bala e inmovilizado en el suelo, quien está acusando a Yosvani de haber intentado agredirlo con un machete", fijo la reportera, quien tiene en su poder una imagen donde se observa que "el arma" que portaba Batista era un palo.

"A Yosvani se le acusa de portar armas, atentado y desobediencia, y la fiscalía le pide seis años de privación de libertad", agregó Baró.

Post de Mónica Baró. Facebook

Denunció que en los videos del crimen queda esclarecido "quién realmente abusó de su poder, quién abusó de su uniforme y de un arma de fuego".

Sin embargo, la fiscalía está pidiendo la absolución del policía, ha denunciado la familia de la víctima.

El juicio contra Batista está previsto para la segunda mitad de diciembre, pero el hombre no había tenido recursos para contratar un abogado. Varios activistas le hicieron llegar el dinero.

"Yo no tengo miedo a lo que vayan a hacer los comunistas estos conmigo, a mí no me importa, pero el asesinato de mi hijo tiene que tener justicia", declaró el hombre a la periodista.

Zidane Batista fue asesinado el pasado 1 de julio en plena calle, mientras se encontraba inmovilizado contra el piso y herido entre las piernas de un policía que luego le dio un tiro mortal en el tórax. El crimen fue grabado por decenas de testigos en la escena.

Desde entonces su padre ha exigido justicia por el crimen, que fue justificado por el oficialismo cubano como una acción en defensa propia del agente policial. Hace unas horas escribió en Facebook: "Ayer se cumplieron 5 meses de tu brutal asesinato y a tu asesino lo quieren libre de cargos; pero mi juramento delante de tu ataud se mantiene en pie, te amo hijo mío y no voy a descansar hasta que la justicia se haga, cuésteme lo que me cueste".

Post de Yosvani Batista. Facebook

La víctima era padre de una bebé que ahora tiene un año y fue uno de los manifestantes del 11 de julio detenidos en Santa Clara.

El movimiento de mujeres activistas cubanas conocido como Las Taniadas ha denunciado el aumento de la violencia policial en Cuba en los últimos meses y la impunidad con que el Estado atiende estos casos.

En una publicación el 1 de septiembre recordó que "Zinedine Zidane Batista fue baleado por el policía de chapa 15388 en el barrio El Condado en Santa Clara. Un chico de 17 años, negro y pobre. Al momento de recibir el disparo mortal, estaba en el suelo, herido de bala y esposado. Después de muerto siguió recibiendo patadas. Eso es ASESINATO". Aclara que su asesino está libre y no ha sido castigado.

"Después de eso hemos visto policías golpear niñas de 11 años en Pastelillo, Nuevitas. Ocurrió el 18 de agosto de 2022. Las niñas han sido sometidas a vigilancia e interrogatorios y filmadas sin consentimiento explícito de sus madres. Sus familiares han sido amenazados de perder su guarda y custodia. Los policías abusadores están libres. No han sido castigados", denunciaron.

Explican que una semana después salió a la luz una golpiza a un ciudadano de Holguín, desarmado, ya esposado y que no estaba ofreciendo resistencia, a manos de un policía que le doblaba el peso corporal. El ciudadano fue acusado de desacato; mientras el policía estaba libre y no había sido castigado.

Dos días después de ese hecho, en las inmediaciones de la Playa El Salado, otros policías golpearon bestialmente y lanzaron perros a ciudadanos pacíficos, incluyendo mujeres y niños. A pesar de ello los policías estaban libres, y no han sido castigados.