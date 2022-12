Fan de Jennifer Lopez se inspira en sus looks para crear los vestuarios de la Barbie de la cantante

Jennifer Lopez es una de artistas que tiene su propia Barbie; sin embargo, gracias a una fan su muñeca puede lucir varias versiones de los atuendos con los que conquista a su público.

Mariola, artista y diseñadora polaca, es una de las más fieles admiradoras de La Diva del Bronx, y por ello se ha dado a la tarea de crear `jlodolls´ a partir de los looks de la actriz estadounidense, utilizando la muñeca original que salió al mercado en 2013.

Tras el anuncio del lanzamiento del próximo álbum de JLo, This Is Me… Now, continuación del disco This is Me… Then que estrenó la artista hace dos décadas, Mariola creó el vestuario acorde con esta nueva etapa musical de la cantante.

El diseño que compartió en su perfil de Instagram recrea con exactitud el look que utilizó la artista en el video promocional del nuevo disco.

Al igual que JLo, su Barbie lleva el top blanco con chaqueta y falda larga de cuero y el parecido es increíble.

Antes del anuncio del nuevo álbum, Mariola había hecho su propio homenaje a los 20 años del disco de This is Me… Then con toda una colección de atuendos de esta etapa en la vida de Jennifer Lopez.

“Para celebrar un álbum maravilloso decido hacer un montón de jlodolls estilizados de la época en que se creó el álbum”, escribió en su perfil de Instagram.

Sin embargo, esta no ha sido el único momento que Mariola ha recreado, tras la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, no podía faltar uno de los estupendos vestidos de novia que lució ese día.

La artista estuvo horas trabajando en un vestido que se pareciera lo suficiente a esa magnífica pieza del diseñador Ralph Lauren confeccionada con 1,000 pañuelos cortados a mano.

Muchas de los post de Jennifer Lopez en Instagram han encontrado réplicas en los diseños de Mariola, lo que no ha pasado desapercibido para la famosa, que en algunas ocasiones ha dejado su like en las publicaciones.

Aquí te compartimos otros de esos looks creados por esta fan:

