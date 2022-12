Analizan a responsables de venta de azúcar no apta para consumo en Cárdenas

El grupo empresarial azucarero AZCUBA sometió a un análisis administrativo a los responsables de autorizar la venta de azúcar no apta para el consumo a la población de Cárdenas, en Matanzas.

El pasado 13 de noviembre los medios locales confirmaron que el azúcar blanca normada que se vendió ese mes a la población de Cárdenas contenía "fragmentos de materias extrañas no solubles [muchas de ellas metálicas] ni aptas para el consumo humano".

Dionis Pérez Pérez, director de Informática y Comunicaciones del Grupo Empresarial AZCUBA, explicó al diario oficialista Granma que se crearon dos comisiones para investigar este hecho.

Los responsables de autorizar la venta violaron el Control Interno y fueron sometidos a un análisis administrativo por tal motivo, indicó.

"Se pudo comprobar que se vendió azúcar de un lote de 40 toneladas con parámetros de calidad fuera de norma que inhabilita su venta a la población", detalló.

Según el rotativo, las autoridades de AZCUBA repusieron las 40 toneladas de mercancía.

El azúcar dañada que fue distribuida en la red de bodegas, en el ciclo correspondiente a noviembre, fue desechada. Los consumidores tenían la opción de devolverla y esperar por su reposición.

Sin embargo, varios residentes en Cárdenas mostraron su enojo por el descontrol de las autoridades sobre los alimentos de venta normada.

El azúcar traía partículas metálicas que podían incluso ser separadas con un imán, así como hilos de saco.

"Tuvo que ser una noticia en las redes sociales para que luego de varios días se hiciera la investigación pertinente. Encima de que nos dan una mínima cantidad de azúcar, 2 libras per cápita, que es normada, también tenemos que aguantar que nos den azúcar que no está apta para el consumo humano. No se produce azúcar, porque no hay caña y por mil razones más, entonces la que se produce y tiene calidad no está apta para el consumo del pueblo, esa tiene otros fines. Sabrá Dios cuántas personas han consumido ya esas 2 miserables libras de azúcar contaminada y que consecuencias tenga para su salud", advirtió indignada una internauta.

"Dios mío qué horror, por Dios, hay que tener en cuenta la revisión antes de comercializar los productos, o es que acaso somos animales que no merecemos ni una gota de respeto"; "Qué falta de respeto, ya mi nieto en Varadero había consumido esa azúcar con 9 añitos y mi hija se lo dijo al bodeguero y le respondió que había venido así. Será posible que no haya confianza ni en consumir lo que viene por la canasta básica. Y aquí en Matanzas hace meses que no hay solo llega la prieta y con un sabor espantoso", comentaron otros con preocupación.

En otras provincias han trascendido quejas similares con anterioridad que evidencian el descontrol sobre la calidad de los alimentos ofertados a la población.

En julio pasado, una residente en Las Tunas denunció que compró una caja de bombones echados a perder en una tienda en moneda libremente convertible (MLC). Estaban llenos de gorgojos.

Asimismo en Cienfuegos se ha denunciado la venta de arroz plagado de cáscaras (machos), piedras, granos partidos, y hasta frijoles.