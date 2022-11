Alertan sobre venta en Cárdenas de azúcar con materias extrañas, no apta para consumo humano

La televisión estatal en el municipio de Cárdenas, Matanzas, confirmó que el azúcar blanca normada que se vendió este mes a la población contenía "fragmentos de materias extrañas no solubles" ni aptas para el consumo humano.

En un post de Facebook, la local Telebandera aseguró que tras varias quejas de los consumidores, quienes criticaron el aspecto físico y la coloración del producto, se llevó una muestra al laboratorio del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología de Cárdenas, "donde se confirmó la presencia de partículas objetables (trozos de materiales que varían en tamaño y cantidad)".

"Según los estándares especializados, ante las condiciones actuales ese producto alimenticio no es apto para el consumo humano", y se ordenó detener su venta, señaló la publicación.

El azúcar fue distribuida en la red de bodegas, en el ciclo correspondiente a noviembre, y será desechada. Los consumidores que deseen devolverla podrán hacerlo y se les repondrá cuando llegue un nuevo cargamento, explicó el medio.

Post de Telebandera. Facebook

"La institución de Salud Pública indicó a la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía detener la venta del azúcar en todas las bodegas del territorio. Por el momento se realiza una investigación orientada por las autoridades locales de muestrear la totalidad del azúcar que se encuentra en las unidades, proceso que debe extenderse hasta inicios de la semana", precisó la información.

La doctora Bella Canosa Besú, directora del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología, informó que a medida que se certifique cada bodega, se restablecerá paulatinamente la venta del azúcar de la canasta básica, en dependencia de su estado de inocuidad.

Materia extraña en el azúcar vendida en ciudades de Matanzas. Facebook

"Los consumidores que ya la adquirieron y se han visto afectados por la situación, deberán devolverla a la unidad correspondiente para su posterior reposición", aclaró por su parte Heykel Vázquez Moreno, subdirector de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía.

Varios residentes en Cárdenas confirmaron en los comentarios que el azúcar trae partículas metálicas que pueden incluso ser separadas con un imán, así como hilos de saco.

"Tuvo que ser una noticia en las redes sociales para que luego de varios días se hiciera la investigación pertinente. Encima de que nos dan una mínima cantidad de azúcar, 2 libras per cápita, que es normada, también tenemos que aguantar que nos den azúcar que no está apta para el consumo humano. No se produce azúcar, porque no hay caña y por mil razones más, entonces la que se produce y tiene calidad no está apta para el consumo del pueblo, esa tiene otros fines. Sabrá Dios cuántas personas han consumido ya esas 2 miserables libras de azúcar contaminada y que consecuencias tenga para su salud", advirtió indignada una internauta.

"Dios mío qué horror, por Dios, hay que tener en cuenta la revisión antes de comercializar los productos, o es que acaso somos animales que no merecemos ni una gota de respeto"; "Qué falta de respeto, ya mi nieto en Varadero había consumido esa azúcar con 9 añitos y mi hija se lo dijo al bodeguero y le respondió que había venido así. Será posible que no haya confianza ni en consumir lo que viene por la canasta básica. Y aquí en Matanzas hace meses que no hay solo llega la prieta y con un sabor espantoso", comentaron otros con preocupación.

En otras provincias han trascendido quejas similares con anterioridad que evidencian el descontrol sobre la calidad de los alimentos ofertados a la población.

En julio pasado, una residente en Las Tunas denunció que compró una caja de bombones echados a perder en una tienda en moneda libremente convertible (MLC). Estaban llenos de gorgojos.

También en Cienfuegos se ha denunciado la venta de arroz plagado de cáscaras (machos), piedras, granos partidos, y hasta frijoles.