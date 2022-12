Céline Dion revela enfermedad neurológica incurable en emotivo video

La cantante Céline Dion reveló en un emotivo video que padece una enfermedad neurológica incurable, que le impide continuar con sus conciertos.

La artista canadiense de 54 años lleva tiempo sufriendo problemas de salud y fue diagnosticada con Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una rara enfermedad neurodegenerativa.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí. He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a una de cada un millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", confesó la cantante.

Este síndrome bloquea progresivamente los músculos del cuerpo y acaba por impedirles caminar o hablar a quienes lo padecen.

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada. Tengo que admitir que ha sido una lucha. Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida", lamentó, sin poder contener las lágrimas.

Aunque la enfermedad es incurable, la intérprete de My Heart Will Go On está trabajando con un equipo de profesionales y terapeutas especializados que intentan que el avance sea lo más lento posible.

Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Céline Dion suspendió sus presentaciones en Las Vegas. En enero pasado, canceló su gira "Courage" por problemas de salud y espasmos musculares severos y persistentes.

La cantante debía retomar su gira en febrero próximo en Europa, y tenía presentaciones pendientes en otras 15 ciudades de Estados Unidos y Canadá, pero el resto de sus conciertos previstos para 2023 han sido cancelados.

