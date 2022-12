Fallece salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, intérprete de "Ven, devórame otra vez"

El cantante puertorriqueño Ubaldo Rodríguez Santos, mejor conocido como Lalo Rodríguez y recordado por el éxito de salsa "Ven, devórame otra vez", falleció este martes a los 64 años.

El salsero boricua fue hallado muerto frente a uno de los edificios del complejo de apartamentos Sabana Abajo, municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico, luego de que la Policía respondiera a una llamada al sistema de emergencias.

El caso está siendo investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico, un fiscal del Departamento de Justicia y personal del Instituto de Ciencias Forenses, aunque no hay signo visibles de violencia, por lo que será la autopsia la que determine la causa de muerte.

Lalo Rodríguez Santos comenzó su carrera musical con apenas 12 años, edad a la que se unió a la orquesta Tempo Moderno. Cuatro años más tarde grabó su primer disco The Sun of the Latin Music, junto al prestigioso pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, primer álbum en ganar un Grammy americano en la categoría salsa.

Ganó su segundo premio Grammy con la producción Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez, lo cual lo coronó como el primer cantante latino en ganar dos gramófonos anglosajones.

Con la orquesta Puerto Rico All Star grabó los discos Los profesionales y Tribute to the Messiah.

Su mayor éxito a nivel internacional fue el tema "Ven, devórame otra vez", con el cual estuvo más de un año en la lista de Billboard, y forma parte del disco Un nuevo despertar. La canción fue escrita por Palmer Hernández en 1988, después de que fuera abandonado por su esposa e hijos tras renunciar a su trabajo para dedicarse a la música.

La explícita letra era considerada aún un escándalo para la época, por lo que Lalo dudó si grabarla o no. Finalmente se decidió, pero propuso dejar el verso "He mojado mis sábanas blancas recordándote" una sola vez en lugar de tres, y en las otras dos cambiar a "He mojado mis sábanas blancas llorándote".

"Yo estaba en la iglesia. Cuando yo escucho 'Devórame' y escucho el estribillo ese que dice 'He mojado mis sábanas blancas recordándote', yo dije 'si yo grabo esto así, a mí ningún pastor me va a permitir que pase las primeras escaleras'", confesó Lalo en una entrevista hace algunos años.

Su discografía también incluye títulos como Unfinished Masterpiece, Fireworks y Simplemente Lalo.

El salsero vivió durante casi tres décadas en Orlando, Florida.

En 1986 se casó con Wanda Torres, con quien tuvo a sus hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel, y se divorció en 2022. Su impecable trayectoria artística estuvo marcada por varios escándalos personales relacionados con alcohol y drogas, y una sentencia de dos años de libertad condicional en 2011 por cargos de violencia doméstica.