Hijo de José Daniel Ferrer se exilia en EE.UU.

José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), llegó exiliado a Estados Unidos sin tener la oportunidad de despedirse de su padre.

"La decisión de salir del país la conoce él (su padre) desde hace tiempo, lo que no sabía era la fecha exacta, ni siquiera yo lo sabía", reveló el joven cubano a AméricaTeVé.

El hijo del prisionero político denunció que el gobierno cubano mantiene al líder de la UNPACU encarcelado bajo terribles condiciones.

"Lo vi súper débil, físicamente. Estaba muy delgado. Me dijo que le habían dado golpes por las costillas y los riñones. Lo dejaron inconsciente en el piso y cuando se recuperó vino otro oficial y le dio una patada en la cara. Él desde ese día está en huelga de hambre", subrayó.

Ferrer reveló que la Seguridad del Estado intentó convencerlo para que convenciera a su padre de salir del país, sin embargo el opositor se niega a aceptar esta opción.

"Siempre han visto que yo era una debilidad para él, y por esa forma de pensar también decidí no intervenir en los problemas de mi padre, porque me iban a utilizar para sacarlo del país. Yo no acepté ninguna condición que ellos impusieron", agregó.

Ahora en Estados Unidos, el hijo de José Daniel Ferrer se encuentra con su madre y otras hermanas, y manifestó el deseo de trabajar, estudiar una carrera universitaria y contribuir a la libertad y democracia en Cuba.

"Eso va a ser siempre; yo soy el hijo de José Daniel", finalizó.

Los maltratos físicos hacia el prisionero político cubano han sido criticado por gobiernos democráticos y organizaciones internacionales, que repudian el tratamiento de las autoridades penitenciarias a los reos, sin que estos tengan garantías. ni derechos.

Cuba atraviesa una crítica situación, que se refleja en problemas económicos y políticos, dejándole a la gente como única alternativa el exilio forzado, con un impacto negativo en la tasa demográfica del país.

La Seguridad del Estado presiona a aquellos opositores y disidentes que se atreven a enfrentar al régimen y muchos encuentran en el exilio la única solución a sus problemas.

Decenas de activistas, periodistas independientes y opositores han emigrado en los últimos meses, ante la imposibilidad de garantizar su integridad física dentro del país.