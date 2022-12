Gobierno de Bolivia amenaza al activista cubano Magdiel Jorge Castro con investigarle

El legislador boliviano Juan José Jáuregui Ururi y el activista cubano Magdiel Jorge Castro Foto © Captura de video Twitter /

El gobierno de Bolivia amenazó al ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro con investigarle tras cursar una orden de expulsión del país contra al activista, por presuntamente “interferir en cuestiones políticas internas”.

“Es un absurdo poder conocer apreciaciones con relación a la actividad administrativa y política de un Estado… Apreciaciones de un extranjero… En ninguna parte del mundo existe este tipo de facultades o prerrogativas que tienen los extranjeros”, aseguró el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui Ururi.

El político, que ostenta la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral del parlamento boliviano no sólo se reafirmó en la decisión de expulsar al activista cubano, sino que afirmó que debería ser investigado por sus actividades en redes sociales.

“Penosamente, el Estado boliviano ha sido hasta benevolente con solamente expulsarlo. Tendrían que activarse otros mecanismos, incluso de investigación, por la actividad que ha ido desarrollando este ciudadano en las movilizaciones que fueron presididas, comandadas por el gobernador de Santa Cruz. Y entendemos que este ciudadano tuvo una estrecha relación con Luis Fernando Camacho”, indicó Jáuregui Ururi.

Este lunes, el activista denunció que el Gobierno de Bolivia, donde reside de forma legal desde octubre de 2019, le entregó una Notificación de Salida Obligatoria, decretando su expulsión del país en un plazo de 15 días.

“Acabo de salir de la oficina migratoria con una orden de expulsión del Estado Plurinacional de Bolivia, que debo cumplir en 15 días. El motivo es mi activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana y contra las violaciones de los derechos humanos que ocurren en mi país”, denunció Magdiel en una transmisión en directo a través de Facebook.

Este miércoles, Castro apeló la Resolución Administrativa de Salida Obligatoria Nro. SCD-562122 que le conmina a abandonar territorio boliviano. Según indicó, presentó un recurso de revocatoria de la resolución de salida obligada ante Katherine Calderón Valle, directora general de Migración de Bolivia.

“Un individuo no puede venir a nuestro Estado, siendo extranjero este, a tomar posiciones… ¡Y menos a desarrollar activismo político! No es… no es… no es pertinente, no es admisible, es irracional y hasta es ilícito”, dijo este viernes Jáuregui Ururi.

A estas declaraciones, el también miembro del equipo de CiberCuba contestó en Twitter, invitando “al Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a que muestre pruebas que me vinculen al paro cívico en Santa Cruz o con autoridades departamentales, como afirmó hoy”.

“Extiendo la invitación a los medios de prensa”, dijo el biólogo cubano y excoordinador de la plataforma cívica cubana Archipiélago, que recibió el apoyo de la sociedad civil cubana y de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que denunció el “nefasto precedente” que sienta en la región el “acto arbitrario del gobierno de Luis Alberto Arce en Bolivia”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en Bolivia declaró este jueves que investiga la orden de expulsión obligatoria de la Dirección General de Migración de ese país andino contra el activista cubano Magdiel Castro.

A través de un comunicado, el organismo informó que “remitió a la Dirección General de Migración un Requerimiento de Información Escrito a efectos de contar con información sobre la posible vulneración de derechos humanos del ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro”.

Las declaraciones de Jáuregui Ururi se suman a las explicaciones ofrecidas por el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, que declaró recientemente que los residentes extranjeros en el país andino "no pueden interferir en cuestiones políticas de un [tercer] país".

“En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”, zanjó, ante los periodistas interesados por la decisión de su gobierno, que atenta contra los derechos humanos fundamentales de un residente extranjero en el país andino.

Magdiel (Mag Jorge Castro en redes sociales) es uno de los tuiteros cubanos más seguidos en la plataforma de microblogging, donde desarrolla una constante actividad crítica contra el régimen cubano y visibiliza la represión, persecución política y la crisis de Cuba, apuntando a sus responsables y denunciando a la dictadura.

"Cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal vigente. Si la Dirección General de Migración ha determinado que estos sujetos han incumplido las normas bolivianas, por tanto, tienen que retirarse del país”, señaló Castillo del Carpio.

A mediados de septiembre, la República de Cuba y el Estado Plurinacional de Bolivia celebraron en La Habana la II Ronda de Conversaciones sobre Temas Migratorios entre ambos países, en medio de "un ambiente cordial y de cooperación, en concordancia con el buen estado de las relaciones bilaterales"; según refirió el MINREX en un comunicado oficial.

El gobierno de Luis Alberto Arce es un aliado político del régimen cubano desde la llegada al poder del MAS de la mano del expresidente Evo Morales. Recientemente, el mandatario boliviano estuvo en La Habana para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ocasión en la que se reunió con el gobernante designado cubano Miguel Díaz-Canel.

“Es bochornoso con las instituciones públicas de este país y con la democracia boliviana que se utilice un espacio como la Oficina Nacional de Migración para que el gobierno cubano coarte la libertad de expresión de sus ciudadanos en el exterior a través de expulsiones políticas”, declaró Magdiel, quien ahora se encuentra a la espera de respuesta a su recurso de revocatoria.