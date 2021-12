Magdiel Castro, otro activista que abandona la plataforma Archipiélago

Magdiel Jorge Castro Foto © Twitter / Mag Jorge Castro

El tuitero y activista cubano Magdiel Jorge Castro anunció este domingo que abandona la plataforma ciudadana Archipiélago, impulsora de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el pasado 15 de noviembre en la isla.

"Hoy dejo Archipiélago, agradecido por estos intensos meses al lado de personas tan valientes... el camino a la democracia es largo y escabroso pero el fin merece todo sacrificio posible... hay más de 600 presos políticos y una dictadura que tumbar... es hora de unirnos", escribió el activista en Twitter, donde tiene más de 26 mil seguidores.

En los últimos meses, "Mag Jorge Castro" (como firma en Twitter) ha lanzado numerosas campañas virtuales para criticar y hacer visible la represión en la isla.

Holguinero nacido en 1994, graduado en Microbiología y con residencia en Bolivia desde hace casi dos años, el activista por los derechos humanos en Cuba denunció recientemente los ataques de la prensa oficialista cubana en su contra.

El 14 de noviembre, el tuitero mostró al mundo a través de su cuenta de Twitter cómo fue bloqueada la calle de la vivienda de García Aguilera, para impedir la circulación de personas y aislar al dramaturgo en su casa a fin de que no marchara por las calles de la ciudad como había prometido.

Con Castro, que ha sido uno de los más activos impulsores de las protestas ciudadanas, suman ya cinco los coordinadores de la plataforma que hacen pública su renuncia tras la salida de Cuba del dramaturgo Yunior García Aguilera, líder de la convocatoria.

Este domingo también anunció su retirada de Archipiélago la activista cubana Saily González.

“Hoy me aparto de Archipiélago, el emprendimiento más importante al que he contribuido en mi vida y el grupo humano que más fraterno me ha sido y es. Motivo: mi mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24. No busquen más razones que no hay”, apuntó González en su cuenta de Twitter.

Dos días antes, el abogado Fernando Almeyda anunció en Facebook su renuncia a la coordinación y moderación de Archipiélago, aunque aclaró que no se apartará del activismo.

"No obstante el afecto que me une a los camaradas con los que he estado colaborando en estos meses de lucha cívica, siento que mi camino como coordinador y moderador de la plataforma ha llegado a su fin. Asumir este rol implica una responsabilidad, que de cara a los últimos acontecimientos y decisiones del grupo no puedo asumir", dijo Almeyda.

"El matiz político de la plataforma y de algunos de sus coordinadores, si bien estoy seguro que benefician a la causa cubana, se está alejando de mis ideas, mi forma de pensar y mi postura política", añadió.

Antes, la activista Daniela Rojo también había notificado en las redes sociales su renuncia a la plataforma por razones personales, explicando que quería dedicar más tiempo a su familia.

Tras su salida por sorpresa de Cuba rumbo a Madrid, el activista y dramaturgo Yunior García Aguilera, principal promotor de la plataforma, fue el primero en anunciar su salida de Archipiélago, reclamando el protagonismo para aquellos opositores que se quedaban en la isla.

Desde España, García Aguilera ha hecho numerosas declaraciones críticas con el gobierno cubano y se ha entrevistado con varios políticos para denunciar la situación de los derechos humanos en la isla.

Tras la salida de Yunior, Archipiélago, que llegó a contar con 30 mil integrantes, en su mayoría dentro de la isla, reafirmó que se mantendría como plataforma de acción ciudadana para “impulsar un nuevo pacto social, un modelo de República que integre los anhelos de todo el pueblo cubano”.