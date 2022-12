Policía detiene a joven que protesta en La Habana Vieja

La policía detuvo este lunes a un joven que protestaba en la Casa de la Cultura en La Habana Vieja, según trascendió en redes sociales.

En los videos compartidos por el internauta identificado como Mario Pachanga se observa a un joven cubano -cuya identidad no ha sido revelada- parado en el muro del balcón de la Casa de la Cultura de ese municipio, gritando "sing..." y "ladrones" a los policías, mientras un grupo de cubanos desde abajo lo observaban y filmaban.

Captura de pantalla / Mario Pachanga

"No me pueden hacer nada. ¿Qué me van a hacer? ¿Echarme una pila de años?", exclamaba el joven subido en la baranda del balcón. En sus proclamas, el cubano denunció que estaban estafando al pueblo.

Según se aprecia en los clips, los agentes subieron al lugar, mientras las persones exclamaban que lo bajaran.

En otro video se muestra al hombre siendo llevado a la fuerza por al menos cinco policías y uno de ellos le pegaba en la cara.

El cubano fue empujado dentro de la patrulla y otro sujeto le gritó "¡Aquí no lo quiero más!".

Aunque no trascendieron detalles de lo ocurrido, varios internautas aseguraron que el hombre había perdido el miedo y había protestado por la situación del país.

Muchos repudiaron la actitud de quienes observaban impertérritos el hecho, en vez de apoyar al hombre.

"Oigan a la chivatona 'bájalo', ese pueblo está tan miserable que apoyan a quienes los reprimen y no a quien alza la voz por ellos", escribió alguien sobre la actitud del público.

La desesperación de los cubanos en el actual contexto de crisis económico y ante el aumento de la represión y la censura, ha llevado a muchas personas a protestar contra el gobierno.

Diego Jesús Fernández Asin, un cubano residente en La Habana, se manifestó en solitario en la calle en meses pasados, pidiendo libertad y cambios políticos en Cuba.

Posteriormente, fue condenado a 3 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento por el delito de “desacato”.

En un hilo de Twitter, explicó entonces que el tribunal concluyó que no hubo en su caso el delito de instigación a delinquir, del que en principio lo acusaban, sino el de desacato.