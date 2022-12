Bad Bunny entrega más de 25 mil obsequios a niños en Puerto Rico por Navidad

Bad Bunny ha vuelto a hacer felices a miles de niños en Puerto Rico al regalar más de 25 mil obsequios por Navidad a través de su fundación Good Bunny.

Este 27 de diciembre, desde muy temprano, el Coliseo Roberto Clemente en San Juan se llenó de infantes que emocionados esperaban en fila el momento de recibir sus regalos.

Al evento "Bonita Tradición" llegó el cantante puertorriqueño para compartir con los niños y también entregar personalmente algunos obsequios, un momento que seguro estos pequeños no olvidarán.

El Conejo Malo también se tomó fotos y conversó con varios de ellos y sus padres.

Captura Instagram / Good Bunny Foundation

En las imágenes publicadas en Instagram por Good Bunny Foundation se ve al boricua haciendo rebotar pelotas de baloncesto.

Captura Instagram / Good Bunny Foundation

Entre los regalos estaban artículos deportivos, de arte y música como balones de fútbol y baloncesto, pelotas de béisbol e instrumentos como pianos, guitarras, violines, y mucho más.

Captura Instagram / Good Bunny Foundation

Camila Vega, coordinadora de desarrollo de Good Bunny Foundation, declaró a EFE que "el objetivo de repartir artículos de arte, música y deporte es porque son los tres pilares del organismo social. Estamos dirigidos a apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos y dirigirlos a ser líderes bajo esos tres pilares".

Este es el tercer año en el que Bad Bunny y su fundación realizan el evento. En 2018 y 2019 también entregaron miles de regalos, pero en los dos años siguientes no pudo efectuarse debido a la pandemia de COVID-19.

En una de esas oportunidades, el intérprete de "Tití me preguntó" dijo a la prensa que aunque su música no está dirigida a los niños, sí quería ayudarlos a través de su fundación: "Nunca he dicho que la música es para los niños… de igual manera yo quería darle algo a los niños de Puerto Rico que yo sé que muchos me siguen".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.