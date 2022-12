La Diosa: "A partir de ahora que ayude el que me critica"

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, anunció a través de sus redes sociales que las buenas acciones que hasta ahora había hecho no sucederán más.

A raíz de una polémica que tuvo con la madre del niño Arlys Daniel, con quien hizo el videoclip del tema “Amor eterno”, la cantante cubana tomó esta radical decisión.

“Voy a dejar esto aquí y termino con este casito, a partir de ahora que ayude el que me critica, y si saben contar, conmigo no cuenten más, ni la madre del niño ni los falsos que me rodean”, aseguró la artista junto a un video de una de las personas que la acompañó en el proceso de grabación del audiovisual y que salió en su defensa.

Captura Facebook / La Diosa

“Jamás pedí agradecimiento lo hice de corazón y se me exigió hasta dinero porque los favores y ayudas se convierten en obligaciones, no es posible hacer una causa sana que termine así, esta es una de las cosas más absurdas que he vivido en mi vida, yo que pensé que sería algo lindo me equivoque grandemente. Es verdad que no se le da perla a los cerdos”, sentenció la cantante.

Hace unos días La Diosa hizo una directa explicando, muy alterada, lo que había ocurrido con la madre del niño y que hasta ese momento no había publicado en redes.

No obstante, la madre de Arlys, Taili Pérez, subió a su Facebook un video contando su versión de lo sucedido con la artista.

Arlys Daniel Pérez González, de nueve años, se volvió viral en las redes sociales el pasado año cantando el tema “Amor Eterno” de Juan Gabriel.

La Diosa quiso conocer al niño y lo sorprendió con una propuesta: "Vamos a hacer un video tú y yo y el dinero que se recaude en YouTube es para ti".

El audiovisual se estrenó en septiembre de 2021, pero ya no está disponible en el canal de YouTube de La Diosa.

