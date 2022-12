El Lele celebra 22 años en Los Van Van: "Con mucho trabajo y limitaciones logré que el público me aceptara"

El cantante de Los Van Van Abdel Rasalps, El Lele, como lo conoce el público cubano, está celebrando sus 22 años en la orquesta de música popular.

A través de su perfil en Facebook rememoró cómo fueron sus inicios en la agrupación junto a otros grandes músicos y los retos que tenía por delante.

“Hace 22 años llegué a Los Van Van con los nervios en un hilo, con los nervios al revés. Era lógico entraba a cantar con Mayito Rivera y Robertón un par de mostros. Empezaba a compartir la escena con Yeni que le demostró a los que no creían que ella era una mostra también y lógicamente a mi derecha tenía al caballo de Atila Juanito Formell el inventor de estas maniobras”, contó en la publicación.

El Lele recordó que en ese entonces pensaba: “Coño si un día pudiera cantar una canción que el público cantara y coreara. Y con mucho trabajo y limitaciones porque no estudié música logré que el público me aceptara y hoy día me emociono hasta las lágrimas cuando veo a este lindo público cantar estas canciones y corearlas porque represento a mi papá y a él le dije en una canción: 'nunca te defraudaré'”.

La canción no es otra que “Anda ven y quiéreme”, un tema que miles de cubanos han bailado junto a Los Van Van, dentro y fuera de la isla y que, sin lugar a dudas, es uno de los preferidos por los seguidores de la orquesta.

De estas más de dos décadas con la agrupación recalca: “Aunque no sepas nada de música sí se puede. He intentado no defraudar a los que amo y ojalá lo haya logrado, al público todo mi corazón siempre, en la escena hay que morirse peleando si es preciso”.

El agradecimiento también llegó para el fundador de la orquesta, su familia y su padre, el célebre músico, compositor y fundador de Los Van Van del cual heredó su apodo, Miguel Ángel Rasalps, quien falleció en 2016.

“Yo seguiré siempre como Mulan intentando darle a mi familia honor y gloria. Gracias Cali, gracias Van Van, gracias Formell, gracias papi por la sangre, gracias mamá por la vida y traerme hasta aquí”.

Los más de 100 comentarios que tiene la publicación al momento de redactarse esta nota hablan por sí solos de todo el cariño y admiración que el público cubano le tiene a El Lele y lo mucho que disfrutan verlo cantar junto a Los Van Van.

Los 22 años los celebra en la Feria de Cali, cantando una vez más en el escenario con la orquesta.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.