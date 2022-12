Dra. Yolaivys Fundora, la dentista cubana que triunfa en Miami con diseños de sonrisas perfectas

El sueño de tener la sonrisa perfecta ya no es imposible con el desarrollo de la cosmética dental. Existe una cubana en Miami que se ha convertido en un referente y su historia es un verdadero caso de superación.

La Dra. Yolaivys Fundora es natural de Melena del Sur, en la provincia Mayabeque, Cuba. Nació en un pueblito muy humilde y desde pequeña supo que la estomatología marcaría su destino y cambiaría su vida.

Dra. Yolaivys Fundora / Whole Dental Design

¿Qué te inspiró a seguir esta profesión?

Cuando era niña le tenía miedo al dentista porque no ponían anestesia para muchos procedimientos y eran dolorosos, pero había un círculo de interés en la escuela y así comencé a interesarme por el tema.

Luego creció mi preocupación porque algunas personas a mi alrededor tenían necesidad de un dentista y no había en mi pueblo. Esa fue la única opción de estudio que pedí para entrar a la universidad y afortunadamente logré obtenerla.

¿En qué universidad estudiaste en Cuba?

Me gradué de la Facultad de Estomatología, de La Habana. Sin embargo, cuando llegué a Estados Unidos mi título no era válido.

Al llegar a Miami comencé a trabajar de asistente dental y a estudiar al mismo tiempo para hacerme higienista. Lo logré en un año. Después, entre trabajo y estudio, pude acceder a la Nova Southeastern University, de Florida, para hacer nuevamente la carrera de dentista.

¿En qué año decides abandonar Cuba? ¿Cómo fue ese viaje?

Desde que me gradué de dentista en 2002 me di cuenta que no tenía independencia, no era libre para hacer lo que yo necesitaba, ni económica, ni socialmente. No había recursos para trabajar, era todo un desastre.

No olvidaré que salí de Cuba el Día de las Madres, 14 de Mayo del 2006. Me despedí de mi familia sabiendo que no los vería en mucho tiempo. Viajé hasta otra provincia y de ahí me llevaron en una embarcación con otras personas hasta Estados Unidos. Estuvimos varios días en el mar hasta llegar a la tierra de Libertad.

¿Cómo pudiste reorientar tu vida profesional en Estados Unidos?

Fue muy duro obtener el requerimiento de inglés, pero con esfuerzo logré superarlo y entrar a NOVA. Una vez graduada de dentista en Estados Unidos, empecé a trabajar como asociada en una oficina dental y así fui ganando experiencia.

También hice cursos de superación enfocados al tratamiento estético dental. Cuando tuve la experiencia fui a por un nuevo reto, crear mi propia clínica.

Tener tu propia clínica implica un reto profesional y también familiar ¿Cómo lograste equilibrar ambas áreas de tu vida?

Mientras estudiaba y trabajaba llegó mi primer hijo al mundo y traje a mi familia de Cuba a vivir a Miami. Justo cuando estaba nuestra clínica en construcción volví a salir embarazada y llegó mi hija pequeña.

Fue un verdadero reto la apertura de la clínica y lidiar con las cosas de una bebé recién nacida. Estuve alejada poco tiempo por la maternidad, regresé a trabajar a los 21 días de haber tenido a mi hija. Continué dándole el pecho por 6 meses lo cual fue muy duro, pero si lo había hecho con mi primer hijo, también lo haría con ella.

¿Qué distingue a Whole Dental Design dentro de la competencia que tienes en el sector de la cosmética dental en Miami?

Whole Dental Design es una clínica que tiene todos los servicios, desde limpieza de dientes, General, Cosmética, Ortodoncia (Brackets e invisalign), Periodoncia (tratamiento de las encías), Endodoncia (tratamiento de conductos) hasta implantes dentales.

Sin embargo, mi pasión es la estética dental. Me he dedicado durante varios años a los diseños de sonrisas. Por eso, diría que lo que distingue a Whole Dental Design es la naturalidad de la sonrisa que logramos.

Mi especialidad son las carillas de porcelana translúcidas. Son finas láminas hechas a la medida de cada paciente. La mayoría de las clínicas en Miami las hacen de color blanco sólido, pero esto no es lo más indicado porque deja una apariencia de "chiclets".

Nuestras carillas tienen un aspecto mucho más natural que lo aporta el degradado de colores y un toque de translucidez. Eso nos permite lograr resultados asombrosos, con un procedimiento mínimamente invasivo para un diseño de sonrisa perfecta.