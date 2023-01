Cubano queda en shock al visitar un supermercado en Perú: "Parecía que había viajado a otra dimensión"

Un influencer cubano residente en Perú se ha vuelto viral en Internet con un video en el que narra su sorpresa al ver todas las cosas que se venden en un supermercado de ese país.

El joven, cuyo canal en YouTube se llama Omarito informa, salió de Cuba en 2019, pero ahora decidió mostrar su experiencia en una publicación que tituló "Mi primera vez en Perú y en un supermercado".

"Yo me sorprendí cuando llegué a Perú y cuando pisé por primera vez un supermercado. Quizás para ti suene ridículo, pero para mí no. En Cuba no existen supermercados, no existe una economía abierta, por ende, los cubanos no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, que entres a un mercado y veas todo abastecido, que si tienes el dinero para llenar tu carrito, lo llenas", dijo.

Omar señaló que en su patria existe una libreta de racionamiento para comer, y que los alimentos nunca alcanzan para todo el mes.

Al visitar por primera vez los supermercados en Perú y ver que siempre están abastecidos, se quedó totalmente impresionado.

"Imagínense mi cara, parecía alguien que había viajado a otra dimensión", dijo.

Omar se grabó en un supermercado escogiendo algunos productos, y recordó las enormes colas que deben hacer sus compatriotas en la Isla para conseguir cualquier alimento, ya sea papa, cebolla, carne o limón.

"Lo primero que se le viene a la cabeza a un cubano en un supermercado como este es la familia. Aquí uno tiene acceso a todo y en Cuba la gente se está matando en una cola", lamentó.

El influencer añadió que en Cuba, si un policía ve a una persona con, por ejemplo, 20 botellas de aceite, le decomisan la mercancía por "acaparamiento".

"Es la palabra que se usa para decir que usted se ha excedido en sus compras, que usted tiene más de lo necesario. Grábate esa palabra si alguna vez vas a Cuba", recalcó.

También denunció otras realidades de su patria que no salen en las revistas de turismo.

"En Cuba si te vistes, no comes. El cubano vive del invento, de lo que puede robarle al Estado, y los que viven un poco mejor son aquellos que tienen familiares en el exterior, los cuales envían remesas mensuales y con eso pueden tener acceso a productos que aquellos que no tienen remesas no pueden comprarlos", describió.

El cubano, que obtuvo la nacionalidad peruana en octubre del 2022, detalló que en su país natal "no te puedes quejar del mal vivir, así tus hijos no tengan zapatos para ir a la escuela, así tengas que inventar para comer. No te quejes, porque serás un mercenario, un pagado por la CIA, un terrorista o un gusano o gusana".

"Bienvenidos a esa Cuba (...) donde el turista tiene más valor que aquél que nació en ese país", remarcó.