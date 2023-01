Cubanos responden a Marrero: "Empiecen por cambiar ustedes mismos"

Cubanos han respondido en las redes sociales a las declaraciones recientes del primer ministro Manuel Marrero quien esta semana dijo a dirigentes provinciales que deben "cambiar todo lo que deba ser cambiado".

El primer ministro parafraseó el concepto fidelista de revolución durante un recorrido por las provincias centrales. Sus palabras generaron indignación entre los internautas cubanos, quienes lo invitaron a comenzar los cambios dentro del propio gobierno. "Empiecen por ustedes", dijeron varias personas.

"Todos los de la cúpula política deben de ser cambiados porque no han sabido echar para adelante el país", dijo un usuario en Telegram.

"Desde que estaba en funciones Fidel Castro se está cambiando, dejen la muela ya que nadie cree en ese cuento" dijo otro internauta cubano.

Varios usuarios pidieron en las redes sociales que se acaben las palabras sin sentido del régimen. "Basta de discursos vacíos. Aquí no cambia nada desde 1959, a no ser para peor. Sabemos que en realidad no quieren cambiar nada".

Las personas también acusaron a Marrero y a otros dirigentes políticos, como Alejandro Gil, Marino Murillo y Miguel Díaz-Canel, de ser quienes "traen desdicha y desgracia a su pueblo" y los convidaron a que "acaben de robarse lo que les falta y compren una isla en casa del carajo", porque aseguran que son los gobernantes los que sobran en Cuba.

Entre los comentarios hubo algunos con tono de humor que tocan un tema polémico, la crisis migratoria cubana. "Por eso este año yo voy a cambiar de país, me di cuenta que debe ser cambiado", dijo una persona.

Las declaraciones de Marrero fueron publicadas en su perfil de Twitter este viernes. Comentó que estuvo de visita de trabajo en Sancti Spíritus y en Ciego de Ávila.

El objetivo del recorrido que hizo el dirigente político era, según señaló, controlar "las acciones para enfrentar la situación actual en el orden económico, social y político-ideológico".

En diciembre Marrero dijo que 2022 había sido un año "complejo, lleno de desafíos y adversidades", pero aseguró que 2023 será un mejor año para Cuba. Su comentario era en respaldo a similares declaraciones hechas por el gobernante Miguel Díaz-Canel.