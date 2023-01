Noticias de Cuba: Las noticias más leídas hoy 8 de enero de 2023

El programa de visas humanitarias anunciado por el presidente Joe Biden ha generado enormes dudas sobre la solicitud y la figura del patrocinador, por lo cual CiberCuba ofreció respuestas a preguntas fundamentales sobre los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para su entrada a Estados Unidos.

El paramédico cubano Luis Miguel Bartoló Tamayo, quien fue baleado el jueves pasado por un policía en Guantánamo, permanece ingresado en estado crítico estable.

La prensa oficial cubana eludió mencionar que la revista estadounidense Rolling Stone seleccionó a la cantante Celia Cruz entre las 20 mejores de la historia musical de todos los tiempos.

A continuación, las noticias más leídas del día:

Paramédico baleado por un policía de Guantánamo continúa en estado crítico

Los médicos esperan que mejoren sus parámetros de salud para evaluar la intervención quirúrgica que le harán.

Prensa oficialista cubana elude mención a Celia Cruz en lista de mejores cantantes de la historia

La intérprete cubana fue la artista iberoamericana que obtuvo el mejor ranking de la selección.

Recibe alta hospitalaria uno de los heridos del accidente masivo en Guantánamo

Todavía permanecen ingresadas seis personas por este accidente que ocurrió el 2 de enero.

Padre cubano se opone a Servicio Militar de su hijo: No lo usarán como a los del incendio de Matanzas

En una crítica reflexión sobre el régimen totalitario cubano, el padre defendió su voluntad personal de "contrarrestar los efectos tóxicos de las propagandas a las que somos expuestos desde niños, por la ambición y megalomanía de hombres que se creen dueños de Cuba".

El dólar en Cuba hoy 08/01/2023: 170 pesos en mercado informal; 124.80 oficial

Vuelve a bajar el precio de la MLC en el mercado informal de divisas en Cuba.

Vientos de tornado en Guantánamo destruyen el techo de una empresa estatal

El tornado dejó sin parte de su techo a Azumat, una empresa que ofrece insumos y servicios a entidades relacionadas con la producción de azúcar.

Gobierno no entrega toda la cuota de azúcar en Artemisa

Hay un déficit de dos libras por consumidor en diciembre y el problema podría repetirse este mes.

Doctora cubana a Banco Metropolitano: "¿Hasta cuándo va a ser la historia con los cajeros?"

Constatado el fiasco de estas iniciativas electrónicas de entidades bancarias estatales, gestionadas por un gobierno que apenas consigue generar y suministrar energía eléctrica de forma estable, la definición de “payasada electrónica” sintetiza el malestar de muchos usuarios.

Unión Eléctrica no pronostica apagones este domingo

Tras anunciar que en 2023 se normalizaría el servicio eléctrico en el país, y luego de unos días en diciembre que el servicio no tuvo afectaciones -según la versión oficial-, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha sido testigo de un comienzo de año diferente al de sus previsiones.

Cubano pide que lo ayuden con sondas para tratamiento de sus riñones

“¿Qué me pongo si se me llega a salir alguna sonda? ¿Qué hago? ¿Dejo que se me cierre la herida y que mis riñones colapsen?”, dice un joven cubano residente en Baracoa.