Cubano pide que lo ayuden con sondas para tratamiento de sus riñones

Cubano pide que lo ayuden con sondas Foto © Facebook/Rolandy Machado Guilarte

Un cubano acudió a las rede sociales para que lo ayuden a conseguir sondas para el tratamiento de sus riñones ante la precariedad de los servicios de salud en Baracoa, Guantánamo.

“Otra vez me veo en la penosa situación de plantear mis problemas en las redes sociales a ver si me pueden resolver... ‘No hay’ es la única respuesta que he recibido en donde pregunto. Y la pregunta es, ¿qué hago ahora que no tengo sondas? ¿Qué me pongo si se me llega a salir alguna sonda? ¿Qué hago? ¿Dejo que se me cierre la herida y que mis riñones colapsen?”, refiere el usuario Rolandy Machado Guilarte en su perfil de Facebook.

También comenta que no entiende lo que está pasando y que “solo espero que todos los problemas se resuelvan pronto, hay personas en Baracoa que necesitamos con urgencia de estas sondas y ‘no hay’ es la única respuesta que recibimos”.

Captura Facebook/Rolandy Machado Guilarte

“Esto es solo un grito de ayuda. Ayuda Baracoa. Ayuda Cuba. Ayuda mundo”, concluye en su publicación, donde comparte una imagen de dos sondas conectadas a sus riñones para drenar orina.

En los comentarios de la publicación de Machado Guilarte un internauta le sugiere que hiervan sus sondas para reutilizarlas, y él responde que lo hace pero "no le dan más".

Cada vez son más frecuentes los pedidos de ayuda de cubanos en redes sociales para insumos y medicamentos que necesitan en sus tratamientos.

En noviembre último, la madre de un niño de siete años en Holguín pidió ayuda para la cura y atención de una traqueostomía que se le practicó a su pequeño, y cuyos insumos no fueron suministrados por los servicios públicos de salud en Cuba.

“Necesito cánula para traqueostomía 3.0 mm y materiales para la cura de traqueostomía para mi niño de 7 años. Cualquier ayuda comuníquese a este perfil o llame al 24 377568 o 54720040”, indicó la madre en esa ocasión en sus redes sociales.

A comienzos de ese mismo mes se conoció la petición de ayuda de un niño que necesitaba de un nuevo respirador permanente tras la rotura del suyo, que motivó su ingreso en el Hospital Pediátrico "Pepe Portilla", en la cabecera provincial de Pinar del Río.

El pequeño acudió a las redes sociales para explicar su situación, que le obliga a permanecer en el hospital, pues ahora no cuenta en su casa con el aparato. “...Estoy en el hospital pediátrico Pepe Portilla, en la sala de Intensivos, porque mi equipo de ventilación se rompió. Necesito la ayuda de otro equipo para poderme ir a mi casa", expresó el pequeño en un conmovedor video difundido en Facebook.

Días después, se conocía el caso de Liset Rodríguez, una madre cubana de Villa Clara que pidió ayuda para conseguir Ifosfamida, Ciclofosfamida y Etopoxido, medicamentos que necesitaba su hijo para el tratamiento de una enfermedad oncológica.

Desesperante también fue la situación de la madre cubana Diana Ballester, natural de Banes y residente en la ciudad de Holguín, quien reclamó a mediados de noviembre último a las autoridades atención para su hija con daño cerebral por negligencia médica.

En su catarsis, compartida a través de redes sociales, la madre contó las dificultades que enfrenta para cuidar a su hija Melany de la Caridad, de 13 años quien padece una parálisis cerebral infantil severa y el síndrome de Lennon Gastaut.

Desatención de las autoridades, falta de insumos y medicamentos, entre otras complicaciones enfrenta esta cubana que describió la situación como “una historia llena de tantos sentimientos juntos, y a la vez llena de indignación, desesperación e impotencia”